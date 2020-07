Des départs en vacances sans encombre, selon SNCF et ADP

PARIS (awp/afp) - "Tout se passe bien" dans les gares et les terminaux des aéroports parisiens pour le coup d'envoi des départs estivaux, ont indiqué samedi à l'AFP la SNCF et le groupe Aéroports de Paris.

"Tout se passe bien, il n'y a pas d'incident notable sur le réseau", avec "un taux d'occupation de près de 80%" dans les trains TGV, indiquait SNCF Voyageurs à la mi-journée, alors que 800.000 voyageurs sont attendus dans les trains pour ce premier weekend de départs en vacances.

Toute la palette de services a repris, dont les voitures-bar et l'accompagnement des mineurs, après avoir été interrompue en raison de l'épidémie de Covid-19.

"Les voitures-bar ont été réaménagées pour prendre en compte les règles de distanciation" et ce sont "8.000 enfants de 4 à 14 ans qui vont voyager ce weekend avec le service Junior & Cie", a précisé SNCF Voyageurs.

"Actuellement, le rythme des réservations est très bon, similaire à celui de la même période de l'an dernier", après un retard pris au printemps en raison du confinement imposé par l'épidémie.

Mercredi, le nombre de ventes de billets Ouigo, à petits prix, "a battu un record historique".

En moyenne sur le mois de juillet, le taux d'occupation est estimé à plus de 50% et au mois d'août "on est à ce stade sur une moyenne de 35%", selon les chiffres de la SNCF.

Pour l'été, le groupe ferroviaire attend 20 millions de voyageurs contre 25 millions à la même période de l'an passé. Sur le weekend prolongé du 10 au 14 juillet, plus de 1,5 million de voyageurs sont attendus dans les gares.

Du côté du transport aérien, "tout se passe bien dans les terminaux", hormis "quelques retards à l'enregistrement à Orly", a indiqué à l'AFP une porte-parole d'ADP.

Selon des chiffres prévisionnels communiqués par le groupe, 76.063 passagers étaient attendus pour 640 décollages ou atterrissages sur la seule journée de samedi, dont 55.400 passagers à l'aéroport de Roissy et 20.603 à Orly.

pan/ak/LyS