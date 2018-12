Eiffage prend pied dans Getlink (Eurotunnel) avec 5% du capital

Eiffage, qui entend être un investisseur de long terme de Getlink, se réserve la possibilité de poursuivre ses achats en fonction des conditions de marché.

L'activité de concessions est prisée des opérateurs de BTP, qui y voient un moyen de s'assurer sur le long terme des revenus réguliers, susceptibles de compenser la cyclicité des métiers du bâtiment et des travaux publics.

"Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'Eiffage visant à diversifier son portefeuille de concessions, déjà fort de nombreuses participations dans des infrastructures de transport en Europe ainsi qu’à en allonger la durée", a indiqué le groupe de BTP dans un communiqué, soulignant que la concession du tunnel sous la Manche est accordée jusqu'en 2086.

Eiffage - qui a inauguré en 2017 la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Bretagne-Pays de la Loire, le plus grand chantier jamais réalisé par le groupe - contrôle également le réseau autoroutier APRR. Son rival Vinci dispose lui-même d'un important réseau regroupé sous le sigle Vinci Autoroutes, premier opérateur en Europe.

Eiffage ne s'est pas encore aventuré dans les concessions aéroportuaires. Vinci, qui exploite une série d'aéroports en France et dans le reste du monde, détient également 8% d'ADP et est candidat à la privatisation de la société, qui exploite notamment les aéroports de Roissy-CDG et d'Orly.

(Jean-Michel Bélot, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)