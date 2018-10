GROUPE ADP : soutenu par TAV Airports

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Groupe ADP a réalisé un chiffre d'affaires neuf mois en hausse de 29,2% à 3,353 milliards d'euros grâce à l'intégration de sa filiale turque TAV Airports et du jordanien Airport International Group (AIG). Hors intégration de TAV Airports depuis juillet 2017 et d'AIG depuis avril 2018, le chiffre d'affaires est en hausse de 3,6%, à 2,335 milliards."La croissance des activités commerciales à Paris est soutenue par le dynamisme des bars et restaurants et des boutiques côté pistes. Le chiffre d'affaires par passager des boutiques côté pistes est stable, le mix trafic positif étant compensé par l'impact négatif de l'Euro fort et de la fermeture temporaire de boutiques en raison de travaux importants dans les halls K et L du terminal 2E", a commenté le PDG, Augustin de Romanet.Compte tenu de ces éléments, le dirigeant a confirmé les prévisions du groupe pour 2018.Le groupe vise une croissance comprise entre 17% et 22% de son Ebitda consolidé.L'Ebitda de TAV Airports est anticipé en augmentation de 14% à 16% en 2018. Il devrait connaître une croissance du trafic supérieure à 30%.Hors intégration de TAV Airports et d'AIG, l'Ebitda consolidé d'ADP est anticipé en progression de 2,5% à 3,5%.Enfin, le groupe a maintenu son objectif d'un taux de distribution de 60 % du résultat net part du groupe 2018 pour le dividende.