Groupe ADP : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ADP a terminé la séance de jeudi sur la piste avec un recul de 0,52% à 151,60 euros, dans le sillage du ralentissement de la croissance de son trafic mensuel. Ainsi, le trafic de Paris Aéroport est ressorti en hausse de 1,3 % en juillet 2019, sur un an, après une progression de 5,2% en juin. Le groupe aéroportuaire pourrait avoir des vélléités de reprendre de la hauteur vendredi sur la place de Paris.Cette faible croissance de juillet est liée à la réduction par les compagnies aériennes de leurs programmes de vols à Orly, celles-ci anticipant les limitations de mouvements induites par la fermeture pour travaux de la principale piste d'Orly, la piste 3, intervenue le 28 juillet dernier, a expliqué le groupe aéroportuaire.Dans le détail, Paris Aéroport a accueilli 10,5 millions de passagers en juillet 2019, dont 7,4 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 3,9 %) et 3,1 millions à Paris-Orly (- 4,2 %).Fin juillet, ADP avait revu à la hausse certaines de ses prévisions pour 2019, notamment concernant la croissance du trafic de Paris Aéroport qui serait comprise entre + 3% et + 3,5 % (contre entre + 2,5 % et + 3,% précédemment).