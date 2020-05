Groupe ADP : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ADP a annoncé que le consortium formé par TAV Airports (détenu à 46,12% par ADP) et VPE Capital, a signé le jeudi 7 mai un accord portant sur le rachat d'une participation de 100% de l'aéroport d'Almaty (Kazakhstan), et des activités connexes de carburant et de services, pour une valeur de 415 millions de dollars. La participation de TAV Airports dans le consortium ne sera pas inférieure à 75% et le transfert des parts aura lieu après la clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu au cours des prochains mois. L'aéroport d'Almaty il a accueilli environ 6,4 millions de passagers en 2019.