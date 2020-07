Groupe ADP : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l'occasion du comité social d'entreprise extraordinaire qui s'est tenu ce jeudi 9 juillet 2020, le groupe ADP a proposé aux représentants des salariés d'engager des négociations en vue d'adapter le modèle économique et social de la maison-mère, ADP SA. Il a ainsi été proposé un accord sur une activité partielle de longue durée (APLD), afin de faire face à une baisse d'activité sur les métiers concernés, ainsi qu'un accord de performance collective (APC), afin de préserver l'emploi, de gagner en agilité et de moderniser la relation au travail.Un dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) afin d'accompagner les choix de chaque salarié est également à l'ordre du jour.Chacune de ces trois propositions nécessitent un accord majoritaire.Suite à la pandémie et aux bouleversements qu'elle va entraîner, le Groupe ADP se donne trois ans (2021-2023) pour redonner à l'entreprise une possibilité de renouer avec une croissance rentable et durable.