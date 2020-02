Groupe ADP : ADP-Recul de 3,5% du résultat net, dividende stable en 2019

10 février (Reuters) - Aeroports de Paris SA:

* LE TRAFIC DU GROUPE EST EN BAISSE DE - 16,7 % EN 2019

* HORS TRAFIC D'ISTANBUL ATATÜRK POUR 2018 ET 2019, LE TRAFIC DU GROUPE EST EN HAUSSE DE + 2,3 %

* TRAFIC DE PARIS AÉROPORT (PARIS-CHARLES DE GAULLE ET PARIS-ORLY) : + 2,5 % À 108 MILLIONS DE PASSAGERS

* EBITDA À 1 772 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 5,5 %

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT À 1 094 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 29 MILLIONS D'EUROS

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE À 588 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 3,5 %

* DIVIDENDE PROPOSÉ STABLE A 3,70 EUROS PAR ACTION AU TITRE DE L'EXERCICE 2019

* EN 2019, LE CHIFFRE D'AFFAIRES PROGRESSE DE PLUS DE 17% À 4 700 MILLIONS D'EUROS

* TRAFIC DE PARIS AÉROPORT : HYPOTHÈSE DE CROISSANCE DU TRAFIC COMPRISE ENTRE + 2,0 % ET + 2,5 % EN 2020 PAR RAPPORT À 2019

* TRAFIC DE TAV AIRPORTS : HYPOTHÈSE DE CROISSANCE DU TRAFIC COMPRISE ENTRE + 3 % ET + 5 % EN 2020 PAR RAPPORT À 2019 HORS ISTANBUL ATATÜRK

* VISE UN EBITDA CONSOLIDÉ 2020 DU GROUPE 8 9 10 11 : HAUSSE COMPRISE ENTRE + 3,5 % ET + 5,5 % EN 2020 PAR RAPPORT À 2019

* VISE UN EBITDA CONSOLIDÉ 2020 DU GROUPE 8 9 10 11 : HAUSSE COMPRISE ENTRE + 3,5 % ET + 5,5 % EN 2020 PAR RAPPORT À 2019

* EBITDA CONSOLIDÉ 2020 HORS INTÉGRATION GLOBALE DE TAV AIRPORTS ET D'AIG: HAUSSE COMPRISE ENTRE + 3 % ET + 4,5 % EN 2020