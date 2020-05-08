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Groupe ADP : ADP-TAV Airports va racheter l'aéroport international d'Almaty

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08/05/2020 | 08:10

8 mai (Reuters) - ADP SA:

* ADP ANNONCE LA SIGNATURE D'UN ACCORD PAR TAV AIRPORTS POUR L'ACQUISITION DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL D'ALMATY AU KAZAKHSTAN

* LA PARTICIPATION DE TAV AIRPORTS DANS LE CONSORTIUM NE SERA PAS INFÉRIEURE À 75% ET LE TRANSFERT DESPARTS AURA LIEU APRÈS LA CLÔTURE DE LA TRANSACTION, QUI DEVRAIT AVOIR LIEU AU COURS DES PROCHAINS MOIS

* LE CONSORTIUM FORMÉ PAR TAV AIRPORTS ET VPE CAPITAL A SIGNÉ UN ACCORD PORTANT SUR LE RACHAT D'UNE PARTICIPATION DE 100% DE L'AÉROPORT D'ALMATY POUR UNE VALEUR DE 415 M$ Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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Rendement 2020 -
PER 2020 -196x
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VE / CA2020 5,01x
VE / CA2021 3,18x
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Ecart / Objectif Moyen 39,1%
Ecart / Objectif Bas -1,50%
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Nom Titre
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Edward Rodolphe Paul Arkwright Co-Chief Executive Officer
Fernando Echegaray del Pozo Deputy Chief Executive Officer-Operations
Philippe Pascal Deputy CEO-Finance, Strategy & Administration
Gilles Lévêque Chief Technologic Officer
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GROUPE ADP-54.46%8 559
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FLUGHAFEN ZÜRICH AG-37.58%3 467
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