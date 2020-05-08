Groupe ADP : ADP-TAV Airports va racheter l'aéroport international d'Almaty

8 mai (Reuters) - ADP SA:
* ADP ANNONCE LA SIGNATURE D'UN ACCORD PAR TAV AIRPORTS POUR
L'ACQUISITION DE L'AÉROPORT INTERNATIONAL D'ALMATY AU KAZAKHSTAN
* LA PARTICIPATION DE TAV AIRPORTS DANS LE CONSORTIUM NE
SERA PAS
INFÉRIEURE À 75% ET LE TRANSFERT DESPARTS AURA LIEU APRÈS LA
CLÔTURE DE LA TRANSACTION, QUI DEVRAIT AVOIR LIEU AU COURS DES
PROCHAINS MOIS
* LE CONSORTIUM FORMÉ PAR TAV AIRPORTS ET VPE CAPITAL A
SIGNÉ UN
ACCORD PORTANT SUR LE RACHAT D'UNE PARTICIPATION DE 100% DE
L'AÉROPORT D'ALMATY POUR UNE VALEUR DE 415 M$
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(Gdansk Newsroom)