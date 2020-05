Groupe ADP : ADP a vu son trafic passagers chuter de 99% en avril sur un an

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le concessionnaire des aéroports de Roissy-CDG et Orly, Groupe ADP, a annoncé vendredi avoir accusé une chute de 99% de son trafic passagers en avril, par rapport à la même période un an plus tôt, en raison de la crise sanitaire du Covid-19

Le groupe a transporté quelque 300.000 passagers au total le mois dernier, dont 128.152 à Paris Charles de Gaulle. Le trafic à l'aéroport d'Orly est suspendu depuis le 1er avril.

"En ce qui concerne les plates-formes internationales du Groupe ADP, tous les aéroports sont soit fermés, soit soumis à de fortes contraintes opérationnelles, à l'exception de l'aéroport de Liège", a précisé le groupe dans un communiqué.

Sur les quatre premiers mois de l'année, le trafic de l'ensemble des aéroports de Groupe ADP est en baisse de 56,2% avec un total de 44,8 millions de passagers transportés. Le trafic de Paris Aéroport s'inscrit en repli de 43,1%.

