Groupe ADP : ADP confirme ses objectifs 2018, le CA sur neuf mois porté par les acquisitions

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur aéroportuaire Groupe ADP, dont l'Etat a lancé la privatisation dans le cadre du projet de loi Pacte, a confirmé lundi ses objectifs annuels après avoir vu son chiffre d'affaires progresser sur les neuf premiers mois de 2018, porté par l'intégration des résultats du turc TAV Airports et d'Airport International Group (AIG), concessionnaire de l'aéroport international Queen Alia d'Amman en Jordanie.

Le chiffre d'affaires consolidé du concessionnaire des aéroports de Roissy-CDG et Orly est ressorti à 3,35 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2018, contre 2,60 milliards d'euros à la même période de l'exercice précédent, soit une hausse de 29,2%. Hors intégration globale de TAV Airports depuis juillet 2017 et d'AIG depuis avril 2018, le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit en hausse de 3,6%, à 2,34 milliards d'euros.

Le groupe aéroportuaire a bénéficié de la hausse de 3,4%, sur les neuf premiers mois de l'année, du trafic passager à Roissy et Orly, ainsi que de l'augmentation des redevances aéroportuaires de 2,125% intervenue en début d'année. En outre, ADP a profité d'une bonne dynamique dans ses activités commerciales. "La croissance des activités commerciales à Paris est soutenue par le dynamisme des bars et restaurants et des boutiques côté pistes", a expliqué le PDG du groupe, Augustin de Romanet, cité dans un communiqué. Le chiffre d'affaires du segment Commerces et services a ainsi progressé de 5,1% sur les neuf premiers mois de l'année, à 742 millions d'euros.

Au sein du pôle International, qui regroupe notamment les participations d'ADP dans l'exploitant turc TAV et dans l'exploitant de l'aéroport d'Amman, en Jordanie, les revenus se sont élevés à 1,06 milliard d'euros, contre 384 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2017.

Pour l'ensemble de l'année, ADP a confirmé ses objectifs, à savoir une croissance du trafic de Paris Aéroport (Roissy, Orly) comprise entre 2,5% et 3,5% et une hausse supérieure à 30% du trafic de TAV.

Sur le plan financier, le groupe table sur un Ebitda consolidé en hausse de 17% à 22% en 2018, avec l'effet en année pleine de l'intégration globale de TAV Airports et l'effet de l'intégration globale d'AIG depuis avril 2018.

Sur la base d'une croissance du trafic de 2,5% en moyenne par an entre 2016 et 2020, le groupe vise en outre une progression de 30 à 40% de son Ebitda consolidé entre 2014 et 2020 et une rentabilité des capitaux investis, sur son périmètre régulé, de 5,4% en 2020.

