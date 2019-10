Groupe ADP : ADP en discussions exclusives pour développer l'aéroport de Santa Cruz, en Bolivie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le concessionnaire des aéroports de Roissy-CDG et Orly, Groupe ADP, a annoncé mardi avoir signé avec le gouvernement bolivien un protocole d'accord sur son entrée en négociations exclusives pour développer et exploiter pendant 30 ans l'aéroport international Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra.

Avec 2,9 millions de passagers accueillis en 2018, il s'agit du premier aéroport du pays.

Le protocole d'accord avec le gouvernement bolivien prévoit qu'en cas d'accord définitif, Groupe ADP serait en charge de la conception, de la construction, de l'exploitation, de la maintenance et du financement de l'aéroport Viru Viru, incluant les infrastructures existantes et les extensions nécessaires durant les 30 ans du contrat.

L'aéroport international Viru Viru a vu son trafic croître de près de 10% par an au cours des dix dernières années, a indiqué Groupe ADP dans un communiqué.

"Il est le principal point d'entrée en Bolivie par voie aérienne et dessert Santa Cruz de la Sierra, la plus grande ville de Bolivie avec 1,7 million d'habitants et capitale du département de Santa Cruz, le premier pôle économique de Bolivie (29% du produit intérieur brut)", a ajouté le concessionnaire d'aéroports.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire