Groupe ADP : ADP notifie la résiliation du Contrat de régulation économique (CRE) 2016-2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Dans le cadre de la pandémie de Covid-19 et des conséquences qu'elle a engendrées sur le secteur du transport aérien et sur les plateformes parisiennes en particulier, le groupe ADP a constaté l'impossibilité d'atteindre à la fin de l'année 2020 les objectifs financiers et d'investissements liés à la période 2016-2020, a annoncé mardi le concessionnaire des aéroports de Roissy-CDG et Orly.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Le groupe ADP souhaite en tirer les conséquences juridiques et vient, après autorisation de son conseil d'administration, de notifier au directeur général de l'Aviation civile une demande de résiliation du CRE 3 (Contrat de régulation économique) couvrant la période 2016-2020.

-Ces circonstances rendent également obsolètes les hypothèses retenues dans la proposition du groupe ADP pour la période 2021-2025 publiée le 2 avril 2019, aussi bien concernant l'équilibre financier visé que le projet de développement industriel proposé. Le groupe ADP constate ainsi la caducité du document public de consultation du CRE 4 et a décidé de ne pas poursuivre la procédure d'élaboration du contrat initiée le 2 avril 2019.

-En l'absence de contrat de régulation économique applicable aux tarifs de redevances aéroportuaires et aux investissements, il appartiendra au groupe ADP de soumettre annuellement à la consultation des usagers et à l'homologation de l'Autorité de régulation des transports (ART) une proposition tarifaire tenant compte du coût des services rendus au titre des redevances aéroportuaires, et plus particulièrement d'un plan d'investissements annuel.

-Le groupe ADP sera en mesure de relancer une procédure d'élaboration d'un contrat de régulation économique lorsque toutes les conditions de visibilité industrielle et financière seront réunies.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire