Groupe ADP : ADP prévoit d'investir 6 milliards d'euros dans les aéroports parisiens sur 2021-2025

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Groupe ADP a annoncé mardi son intention d'investir 6 milliards d'euros dans les plateformes aéroportuaires parisiennes dans le cadre du contrat de régulation économique pour la période 2021-2025.

Le concessionnaire des aéroports de Roissy-CDG et Orly a rendu public mardi le dossier qui contient ses propositions détaillées pour ce contrat conclu avec l'Etat, qui fixe la nature et le montant des investissements, le niveau de qualité de service attendu et l'augmentation des redevances aéroportuaires pour cinq ans.

"Ce plan d'investissements quinquennal permettra d'accueillir, dans les meilleures conditions de qualité, un trafic passagers en croissance, estimé en hausse de 2,6% en moyenne sur la période 2021-2025", a indiqué ADP dans un communiqué.

L'entreprise compte dans le même temps maintenir "une politique tarifaire modérée et sans à-coups" en tablant sur une évolution annuelle des tarifs des redevances égale à l'inflation augmentée de 1,35 point en moyenne pour la période 2021-2025.

Sur la période 2016-2020, ADP estime qu'il devrait afficher une rentabilité moyenne sur le périmètre régulé de 5,4%, avec un objectif de rentabilité en 2020 de 5,6% à 5,8%.

"En conciliant court, moyen et long terme, et en réussissant à programmer des investissements significatifs tout en limitant la hausse des tarifs et en permettant une juste rémunération des capitaux, la proposition de l'entreprise pour le prochain contrat de régulation économique 2021-2025 permet de tenir compte des besoins de toutes les parties prenantes", a déclaré Augustin de Romanet, le président-directeur général d'ADP, cité dans le communiqué du groupe.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire