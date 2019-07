Groupe ADP : ADP relève ses objectifs financiers 2019 après des résultats en hausse au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le concessionnaire des aéroports de Roissy-CDG et Orly, Aéroports de Paris, a relevé jeudi ses objectifs après avoir enregistré une hausse de l'ensemble de ses agrégats financiers au premier semestre.

ADP table désormais pour 2019 sur une hausse de son EBITDA (excédent brut d'exploitation) consolidé, retraité de la contribution d'Istanbul Atatürk en 2018 (pro forma) et 2019, comprise entre 3% et 6% par rapport à 2018, contre une hausse comprise enntre 1% et 5% attendue précédemment.

La hausse de l'EBITDA (excédent brut d'exploitation) consolidé, hors intégration globale de TAV Airports et d'AIG, est désormais anticipée entre 3% et 6% en 2019, au lieu d'une progression précédemment attendue entre 1% et 5%.

En revanche, l'Ebitda consolidé du groupe est toujours attendu en repli 8% à 13% par rapport à 2018.

L'hypothèse de croissance du trafic de Paris Aéroport est relevée entre 2% et 3% en 2019 par rapport à 2018, au lieu d'une hausse prévue auparavant entre 1% et 2%.

Sur les six premiers mois de l'année, le résultat net du groupe s'est élevé à 250 millions d'euros contre 205 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 453 millions d'euros contre 428 millions d'euros au premier semestre 2018, soit une hausse de 5,8%.

Le trafic passager d'ADP a progressé de 3,1% sur un an sur les six premiers mois de l'année, à 101 millions de passagers, et de 4,8% pour les seuls aéroports parisiens, à 52,3 millions de passagers.

Le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 17% à 2,19 milliards d'euros.

Les activités aéronautiques, qui incluent les redevances perçues auprès des compagnies aériennes, ont vu leurs revenus progresser de 4,2% sur un an à 944 millions d'euros.

Les activités commerciales ont connu une croissance de 69,8% sur un an à 383 millions d'euros.

Les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 2,073 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant de 410 millions d'euros.

"Les résultats du premier semestre sont solides sur l'ensemble des activités", a déclaré le PDG du groupe Augustin de Romanet, cité dans un communiqué.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

