Groupe ADP : ADP revoit les conditions de sa prise de participation dans GMR Airports

ADP, qui avait annoncé en février dernier un accord portant sur le rachat en deux étapes d'une participation de 49% dans GMR Airports, a signé avec son partenaire indien un amendement au contrat de vente et au pacte d'actionnaires afin de prendre en compte l'impact du Covid-19. Aux termes de cet amendement, le montant payé au deuxième closing est réduit de 126 millions d'euros par rapport au montant prévu initialement de 658 millions.L'amendement prévoit que la deuxième tranche de l'investissement, pour 24,01% de GMR Airports, est désormais structurée en deux parties : un montant ferme, payé immédiatement au moment du second closing, pour un montant net de 532 millions d'euros, incluant 119 millions d'euros d'augmentation de capital de GMR Airports ; et un complément de prix (earn-out), pour un montant total potentiel de 126 millions d'euros, conditionné à l'atteinte de certaines cibles de performance des activités de GMR Airports d'ici à 2024.