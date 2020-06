Groupe ADP : ADP risque de perdre 2,5 milliards d'euros de CA à cause du coronavirus

Le gestionnaire des aéroports parisiens ADP risque de perdre environ 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année à cause de l'impact du coronavirus, a déclaré son PDG Augustin de Romanet au Journal du dimanche.

"En 2020, le trafic sera 60 % inférieur à celui de 2019. À la fin de l'année, nous pourrions être à 65-70 % d'une activité normale. C'est un choc historique. Nous allons perdre plus de 50 % de notre chiffre d'affaires, qui pourrait être amputé d'environ 2,5 milliards d'euros", a-t-il dit lors d'un entretien publié dimanche.

ADP, qui s'est résolu à fermer l'aéroport d'Orly fin mars, prévoit que 25 liaisons y seront de nouveau assurées dès le 26 juin, date de sa réouverture.

"Au début du mois de juillet, nous devrions avoir 130 vols par jour au lieu de 650 habituellement", a précisé Augustin de Romanet.

"Les experts estiment que le trafic aérien pourrait retrouver son niveau de 2019, entre 2023 et 2025. Mais cela devrait aller un peu plus vite pour le trafic domestique et pour le trafic Schengen. On peut donc espérer qu'Orly retrouvera son activité normale en 2022-2023. Pour Charles-de-Gaulle, ce sera un peu plus long", a-t-il ajouté.

Interrogé sur l'éventualité de réductions d'effectifs, alors qu'ADP a mis en place un vaste plan d'économies dès la mi-mars et mis 85 % de ses salariés en activité partielle, le PDG a en outre déclaré : "Nous devrons procéder à des ajustements de même nature que ceux des compagnies aériennes. Nous travaillons à une adaptation de notre projet industriel."

(Benjamin Mallet)