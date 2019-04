Groupe ADP : ADP vise une hausse de 40 à 50% de ses ventes et de son Ebitda entre 2018 et 2025

PARIS (Agefi-Dow Jones)--A la veille de l'organisation d'une journée investisseurs, ADP a dévoilé jeudi soir ses objectifs financiers pour la période s'étalant de 2018 à 2025.

Le concessionnaire des aéroports de Roissy-CDG et Orly vise notamment une croissance comprise entre 40 et 50% de son chiffre d'affaires et de son excédent brut d'exploitation entre 2018 et 2025. ADP prévoit que sa marge d'Ebitda s'établisse entre 40 et 45% à la fin 2015, comme c'était déjà la cas l'an passé.

Le maintien d'une rentabilité à haut niveau devrait ainsi permettre au groupe piloté par Augustin de Romanet de contenir son endettement. Le ratio rapportant la dette nette à l'Ebitda devrait rester inférieur à 4 entre aujourd'hui et l'horizon de construction du Terminal 4 de l'aéroport de Roissy-CDG.

Pour la période 2021-2025, le groupe prévoit un plan d'investissement de 6 milliards d'euros dans les plateformes aéroportuaires parisiennes dans le cadre du contrat de régulation économique.

La structure financière projetée permet à ADP d'assumer ce plan d'investissement sans risque de voir sa notation être abaissée par S&P Ratings, a indiqué le groupe dans une présentation aux analystes diffusée à la veille d'une journée dédiée aux investisseurs.

A long terme, la perspective d'une amélioration de la notation par S&P Ratings est même envisageable, a ajouté ADP dans cette présentation.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire