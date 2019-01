Groupe ADP : AEROPORTS DE PARIS prend acte du refus d'homologation de ses tarifs de redevances 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Aéroports de Paris SA a pris acte de la décision de l'Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI) portant refus d'homologation des tarifs des redevances aéroportuaires, applicables à compter du 1er avril 2019, sur les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget ainsi que leurs modulations, à l'exception des redevances d'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite.Le groupe étudie la portée précise de cette décision et les suites à y donner. Conformément au code de l'aviation civile, il dispose d'un mois, à compter de la notification de la décision de refus, pour notifier à l'ASI de nouveaux tarifs de redevances. En cas de refus d'homologation de cette nouvelle proposition, ou en l'absence de nouvelle proposition tarifaire, les tarifs précédemment en vigueur demeureront applicables.