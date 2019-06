Groupe ADP : Aéroports de Paris SA - trafic du mois de mai 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 14 juin 2019

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de mai 2019

En mai 2019, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 2,9 % par rapport au mois de mai 2018 avec 9,2 millions de passagers accueillis, dont 6,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 6,2 %) et 2,8 millions à Paris-Orly (- 4,2 %). Cette tendance est notamment liée à l'effet négatif de l'évolution du calendrier du Ramadan, qui s'est déroulé du 6 mai au 4 juin en 2019 alors qu'il a eu lieu du 16 mai au 14 juin en 2018.

Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 2,6 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : Amérique Latine (+ 14,9 %), Amérique du Nord (+ 10,0 %), DOM-COM (+ 7,1 %) et Asie-Pacifique (+ 3,8 %). Les faisceaux en retrait sont : Afrique (- 8,5 %) et Moyen-Orient (- 2,9 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en progression de 4,4 % ;

Le trafic France est en décroissance de 0,9 % ;

Le nombre de passagers en correspondance augmente de 15,3 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 22,4 %, en hausse de 2,2 point par rapport à mai 2018.

Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 4,7 % avec un total de 42,4 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance progresse de 13,4 %. Le taux de correspondance s'établit à 23,3 %, en hausse de 1,7 point.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en baisse de 40,4 % sur le mois de mai 2019 et en baisse de 21,0 % depuis le début de l'année(1). Pour mémoire, les vols commerciaux d'Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d'Istanbul depuis le 6 avril 2019(2). Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en baisse de 2,6 % depuis le début de l'année(1).

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 8,2 % sur le mois de mai 2019 et en hausse de 11,7 % depuis le début de l'année.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en baisse de 3,8 % sur le mois de mai 2019 et en hausse de 5,2 % depuis le début de l'année.

Passagers Mai 2019 Var. 19/18 Jan.- Mai 2019 Var. 19/18 12 mois

glissants Var. 19/18 Paris-CDG 6 460 851 + 6,2 % 29 422 565 + 7,3 % 74 226 780 + 5,9 % Paris-Orly 2 771 613 - 4,2 % 12 974 604 - 0,7 % 33 028 125 + 2,1 % Total Paris Aéroport 9 232 464 + 2,9 % 42 397 169 + 4,7 % 107 254 905 + 4,7 % Santiago du Chili 1 891 088 + 8,2 % 10 788 569 + 11,7 % 24 453 402 + 9,3 % Amman 583 662 - 3,8 % 3 313 232 + 5,2 % 8 588 932 + 6,3 % Antalya 3 689 597 + 8,4 % 8 707 201 + 12,8 % 32 550 938 + 18,1 % Ankara Esenboga 1 048 133 - 25,0 % 5 788 141 - 21,2 % 15 175 747 - 13,9 % Izmir 950 441 - 13,6 % 4 672 727 - 11,9 % 12 796 998 - 4,3 % Milas Bodrum 385 669 + 5,2 % 882 619 - 3,2 % 4 157 052 + 13,4 % Gazipaşa 115 663 - 16,6 % 287 218 - 6,3 % 1 196 359 + 32,2 % Médine 785 444 + 7,8 % 3 567 613 + 0,5 % 8 162 535 + 0,6 % Tunisie 260 819 + 16,7 % 618 561 + 30,1 % 2 633 887 + 43,1 % Géorgie 395 790 + 13,6 % 1 618 380 + 12,9 % 4 584 999 + 14,3 % Macédoine 220 532 + 15,7 % 914 759 + 11,1 % 2 434 123 + 12,7 % Zagreb (3) 311 368 + 3,6 % 1 197 487 + 5,0 % 3 393 702 + 5,8 % Total TAV Airports



(hors Istanbul Atatürk) (1) 8 163 456 - 0,4 % 28 254 706 - 2,6 % 87 086 340 + 5,6 % Istanbul Atatürk (2) 0 N/A 16 072 534 N/A 56 952 666 N/A Total TAV Airports (1) 8 163 456 - 40,4 % 44 327 240 - 21,0 % 144 039 006 - 3,9 %

Données retraitées prenant en compte le trafic d’Antalya dès 2018. Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul. Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21% et 15% du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

Mouvements d'avions Mai 2019 Var. 19/18 Jan.-Mai 2019 Var.19/18 12 mois

glissants Var. 19/18 Paris-CDG 43 353 + 5,4 % 197 432 + 5,7 % 491 591 + 4,0 % Paris-Orly 19 830 - 2,5 % 90 501 - 0,1 % 228 978 + 1,2 % Total Paris Aéroport 63 183 + 2,7 % 287 933 + 3,8 % 720 569 + 3,1 % Santiago du Chili 11 926 + 3,0 % 67 413 + 8,1 % 156 326 + 6,7 % Amman 6 061 - 2,8 % 30 524 + 4,6 % 78 239 + 5,9 % Antalya 20 920 + 8,3 % 54 450 + 14,6 % 193 167 + 21,5 % Ankara Esenboga 7 460 - 19,4 % 38 898 - 18,9 % 100 749 - 12,9 % Izmir 6 119 - 9,1 % 29 434 - 9,1 % 81 136 - 2,9 % Milas Bodrum 2 653 + 11,5 % 6 116 + 3,1 % 27 649 + 16,5 % Gazipaşa 785 -15,7 % 2 093 - 2,3 % 7 993 + 31,3 % Médine 5 612 + 4,0 % 24 935 - 1,7 % 60 235 - 0,9 % Tunisie 1 704 + 14,4 % 4 624 + 24,0 % 17 091 + 35,9% Géorgie 3 880 + 6,7 % 16 720 + 11,0 % 45 776 + 11,3 % Macédoine 1 904 + 15,9 % 7 672 + 6,6 % 20 226 + 5,6 % Zagreb 4 283 + 6,5 % 17 286 + 6,2 % 44 693 + 5,6 % Total TAV Airports



(Hors Istanbul Atatürk) (1) 55 320 + 0,9 % 202 228 - 0,7 % 598 715 + 6,2 % Istanbul Atatürk (2) 1 422 N/A 113 397 N/A 386 994 N/A Total TAV Airports (1) 56 742 - 38,4 % 315 625 - 17,8 % 985 709 - 3,0 %

Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2018. Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul.

Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Mai 2019

Var. 19/18 Part dans



trafic total Jan.- Mai 2019

Var. 19/18 Part dans trafic total France - 0,9 % 15,3 % + 2,6 % 15,4 % Europe + 4,4 % 47,6 % + 4,4 % 43,5 % Autre International



dont + 2,6 % 37,1 % + 5,9 % 41,1 % Afrique - 8,5 % 8,6 % + 2,6 % 11,2 % Amérique du Nord + 10,0 % 11,2 % + 11,5 % 9,7 % Amérique Latine + 14,9 % 2,9 % + 9,3 % 3,4 % Moyen-Orient - 2,9 % 4,6 % + 2,5 % 5,3 % Asie-Pacifique + 3,8 % 6,2 % + 5,2 % 6,7 % DOM-COM + 7,1 % 3,6 % + 5,3 % 4,7 % Total Paris Aéroport + 2,9 % 100 % + 4,7 % 100 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Mai 2019 Var. 19/18 Jan.- Mai 2019 Var. 19/18 Passagers en correspondance (1) 1 007 597 + 15,3 % 4 914 622 + 13,4 % Taux de correspondance 22,4 % + 2,2 pt 23,3 % + 1,7 pt Taux de remplissage 84,6 % + 0,3 pt 85,2 % + 0,5 pt

Passagers au départ

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2018, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 105 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 176 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2018, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à

4 478 millions d'euros et le résultat net à 610 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

groupeadp.fr

Pièce jointe