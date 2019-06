Groupe ADP : Agenda economique du vendredi 14 juin

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS : - 08h45 Indice des prix à la consommation / mai (définitif) - 08h45 Créations d'entreprises / mai - Revue de la note souveraine de la France par Fitch PEKIN : - Production industrielle, ventes au détail, investissement / mai LUXEMBOURG : - Réunion de l'Ecofin WASHINGTON : - 14h30 Ventes au détail / mai - 15h15 Production industrielle / mai - 16h00 Indice de confiance du consommateur de l'université du Michigan (1re estimation) / juin - 16h00 Stocks et ventes des entreprises / avril SOCIÉTÉS PARIS : - Paris Air Forum - 10h00 Carrefour / AG - Groupe ADP / trafic de mai ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CARREFOUR 0.17% 17.25 15.49% GROUPE ADP 0.84% 155.9 -6.59%