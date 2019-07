Groupe ADP : Air France et Paris Aéroport coopèrent pour assurer la traçabilité des bagages grâce à la technologie...

Alain-HervéBernard, Directeur général adjoint Opérations et Cargo d'Air France, a déclaré :« Air France et Paris Aéroport ont un enjeu commun en termes de satisfaction de nos clients et de fluidité de nos opérations. Avec plus de 50 millions de clients transportés à bord de nos avions chaque année, la technologie RFID nous apporte une réponse innovante pour améliorer le traçage et l'identification des bagages, garantir leur transit dans des conditions optimales de sûreté et sécurité, réduire nos coûts et améliorer notre performance opérationnelle en réduisant le temps de recherche des manquants. »

Marc Houalla, Directeur de l'aéroport deParis-Charlesde Gaulle, a commenté : «Le recours à la technologie RFID améliore le traitement des bagages de soute en réduisant leurs temps de traitement et de transfert, en optimisant les capacités et en facilitant significativement la traçabilité des bagages. Cette technologie est un passage obligatoire dans notre objectif d'être un des meilleurs aéroports au monde dans le traitement des bagages. »

