Groupe ADP : Augustin de Romanet est reconduit dans ses fonctions de Président-directeur général

Augustin de Romanet Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP a déclaré :"Je remercie le Président de la République et le gouvernement de leur confiance renouvelée. Notre priorité sera de poursuivre nos efforts pour accueillir les passagers dans les meilleures conditions de sécurité et de qualité de service. Nous poursuivrons le développement du Groupe ADP en France et à l'étranger, en lien étroit avec les territoires voisins de nos plateformes."

Lancement de deux nouvelles marques avec " Groupe ADP" et " Paris Aéroport" :

L'entreprise s'est profondément transformée, mais son architecture de marques n'avait pas évoluée depuis 2005. Si la dénomination sociale demeure "Aéroports de Paris SA", un nouvel univers de marques a vu le jour en 2016 avec d'une part, " Groupe ADP " , une marque institutionnelle exportable dans le monde entier, et d'autre part, "Paris Aéroport ", une marque grand public déployée sur les aéroports parisiens pour parler aux passagers.

Pour se rapprocher davantage de ses clients, compagnies aériennes et passagers, le groupe a déménagé son siège social du centre de Paris pour l'installer, depuis le 29 mars 2017, dans le quartier de Roissypole, situé au cœur de la plateforme aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle.

Les activités internationales ont été réorganisées en 2017 avec la création d'ADP International et la constitution d'un réseau de bureaux régionaux. Le Groupe ADP a aussi procédé à des opérations structurantes en prenant des participations "contrôlantes" dans TAV Airports et dans AIG, concessionnaire de l'aéroport d'Amman en Jordanie, deux sociétés consolidées désormais par intégration globale. En 2018, le Groupe ADP est le numéro un mondial de la gestion aéroportuaire avec 281,4 millions de passagers 1 et 25 aéroports gérés dans le monde.

Le Groupe ADP a mis en œuvre en 2016 un plan stratégique baptisé Connect 2020, qui implique un effort d'investissement sans précédent pour optimiser les infrastructures aéronautiques parisiennes tout en assurant une modération tarifaire accrue pour les compagnies aériennes, grâce à une discipline financière et à la maîtrise des charges. À ce jour, le plan Connect 2020 se concrétise conformément aux attentes avec certaines infrastructures majeures qui ont été livrées dans les temps à l'image d'Orly 3, le bâtiment de jonction des anciennes aérogares sud et ouest, qui incarne le renouveau de l'aéroport Paris-Orly. D'autres nouvelles installations sont prévues d'ici fin 2020 (liaison des terminaux 2B-2D et fusion des satellites du terminal 1 à Paris- Charles de Gaulle).

Le Groupe ADP a également rendu public en avril 2019 le Dossier Public de Consultation qui contient les propositions détaillées de l'entreprise pour le contrat de régulation économique 2021-2025. Ce dossier traduit l'ambition du Groupe ADP pour les plateformes parisiennes et la conviction que la qualité des investissements qu'il réalise au profit des passagers, des compagnies aériennes et des partenaires fonde la compétitivité de la place aéroportuaire francilienne

BIO EXPRESS

Né le 2 avril 1961, diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris et ancien élève de l'École Nationale d'Administration, Augustin de Romanet est Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA- Groupe ADP depuis le 28 novembre 2012,

Il a été Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations de mars 2007 à mars 2012.

Auparavant, il fut Secrétaire général adjoint de la présidence de la République de juin 2005 à octobre 2006 et a exercé de hautes responsabilités au sein de cabinets ministériels. Entre 2002 et 2005, il fut notamment Directeur du cabinet d'Alain Lambert, ministre délégué au Budget, Directeur adjoint du cabinet de Francis Mer, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo, ministre de l'Emploi, du travail et de la cohésion sociale et Directeur adjoint du cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin.

