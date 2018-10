Groupe ADP : La création contemporaine accueille les passagers de l'aéroport Paris-Orly par une fresque monumentale de l'artiste Ray Oranges

COMMUNIQUE DE PRESSE

Orly, le 15 octobre 2018

La création contemporaine accueille les passagers de l'aéroport Paris-Orly par une fresque monumentale de l'artiste Ray Oranges

Photo Bruno Pellarin pour Aéroports de Paris SA

Paris Aéroport habille l'intégralité des 3 200 m² de la façade d'Orly Sud d'une fresque monumentale de l'artiste italien Ray Oranges. Associée au message "Paris-Orly Change", cette fresque met à l'honneur la transformation en cours de l'aéroport.

Depuis 2013, le Groupe ADP a initié un vaste plan de transformation du deuxième aéroport français à travers plusieurs grandes réalisations. "Ces travaux ont pour objectif d'augmenter les capacités d'accueil et la qualité de service de Paris-Orly mais également son accessibilité dans le cadre du Grand Paris. Cette fresque incarne ce "nouvel envol" et manifeste notre volonté de toujours mieux accueillir nos passagers,"souligne Régis Lacote, directeur de l'aéroport Paris-Orly.

Lever de rideau sur le futur Orly

Cette œuvre d'art contemporaine présente dès aujourd'hui aux passagers et aux salariés une vision projective et onirique de ce futur Paris-Orly. D'ici le mois d'avril 2019, l'aéroport ouvrira un nouveau bâtiment qui reliera les deux terminaux historiques pour créer un terminal unique. Cette fresque valorise l'ambition et la modernité de ces infrastructures à venir et rend hommage à la culture de bâtisseur du Groupe ADP.

L'artiste Ray Oranges nous précise: "Ma vision créative vient de l'endroit où j'ai grandi, la Calabre. Le paysage calabrais est comme une toile abstraite, où de vastes espaces vides sont inondés par la forte lumière du soleil, se traduisant par des ombres dramatiques - d'oùmon amour pour la géométrie.

Lorsque je me suis rendu compte de l'ampleur de l'œuvre sur laquelle j'allais travailler, j'ai ressenti un sentiment de vertige. Je crée mes œuvres numériquement, et travaille en général sur des toiles de format A4, mais cette fois-ci la toile a une largeur de 130 mètres. Parfois, le vertige peut vous pousser à surmonter tous les obstacles, à passer au niveau supérieur, etc'est précisément ce qui s'est passé."

Un support d'expression spectaculaire

Depuis 2014, la façade du Terminal sud a revêtu plusieurs habillages monumentaux. En 2016, l'opération « Welcome Stories » a permis de recueillir les témoignages, souvenirs et belles histoires des passagers, salariés et partenaires de l'aéroport ; l'artiste Jean-Charles de Castelbajac les a ensuite réinterprétés pour créer une fresque monumentale.

En 2014, l'opération « I'm the guest » affichait une mosaïque de 7 000 visages de passagers, salariés, partenaires et riverains de l'aéroport complétée d'un immense "Bienvenue".

Sa surface et sa visibilité depuis la N7 et la 106 venant de Paris en font un levier d'image unique et l'occasion de formaliser un geste d'accueil grand format à destination des voyageurs.

La fresque de tous les records

- 17 mètres de hauteur

- 202 mètres de largueur, soit l'équivalent de 16 terrains de tennis

- 750 fenêtres recouvertes

Ray Oranges est un illustrateur italien basé à Florence. Il a la capacité de raconter une histoire entière avec quelques détails bien choisis. Il maîtrise la narration en volume grâce à une parfaite maîtrise des ombres et lumières, le tout dans une vision épurée. Il crée un univers émotionnel fort où la composition est souvent habile entre espaces complexe et épuré. Il vise à créer un dialogue entre le spectateur et l'œuvre.

Contact Presse : Lola Bourget, responsable pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable relations investisseurs +33 1 74 25 70 64 -invest@adp.fr

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2017, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3 617 millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

www.groupeadp.fr