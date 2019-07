Groupe ADP : Le Groupe ADP a dessiné le Terminal 1 du nouvel aéroport international de Pékin Daxing

Le nouvel aéroport international de Pékin Daxing Airport (BDIA) sera mis en service cet automne. Pour rappel, le 12 septembre 2014, ADP Ingénierie, société membre du Groupe ADP, avait été déclarée unique gagnant d'un concours international organisé par Beijing New Airport Construction Headquarters (BNAH) pour le dessin architectural du terminal 1 de ce nouvel aéroport "greenfield ".



Situé à Daxing, à 60 km au sud de la place Tiananmen, le nouvel aéroport International de Pékin Daxing aura probablement sept pistes et une capacité supérieure à 100 millions de passagers par an, ce qui en fera l'un des plus importants au monde.

Avec une superficie de 700 000 m² et 5 kilomètres de façade, le Terminal 1 de BDIA aura une capacité annuelle de 45 millions de passagers dès l'ouverture, qui pourra être portée ensuite à 72 millions de passagers par an.



Après avoir été désigné gagnant de la compétition, ADP Ingénierie a finalisé le design avec le concours du cabinet Zaha HadidArchitects, au sein d'une équipe pilotée parBNAH. ADP Ingénierie a également collaboré avec le Beijing Institute for Architectural Design (BIAD) pour fournir une assistance tout au long de la phase de développement du design.



Fort de ses compétences internes de planification, d'architecture et d'ingénierie intégrées, ADP Ingénierie a proposé un concept sophistiqué, fruit de son cœur de métier, la conception aéroportuaire, et de son expérience unique de construction de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, l'un des plus grands projets au monde en la matière.

Le concept proposé par ADP Ingénierie repose sur un choix audacieux : la superposition des niveaux internationaux et domestiques à la verticale, privilégiée à une expansion à l'horizontale. Cette innovation permet de proposer un terminal compact, doté d'un centre unique de contrôle des jetées d'embarquement, positionnées en étoile.



Ce concept de terminal unique centralisé offre plusieurs avantages : une exploitation plus rentable et plus économique, ainsi qu'un meilleur confort pour les passagers grâce aux nombreux services proposés, dont des espaces commerciaux et un système de transport terrestre multimodal.

Grâce à une telle compacité, la distance séparant le cœur du terminal de la porte d'embarquement la plus éloignée est au maximum de 600 mètres, bien plus faible que dans les terminaux asiatiques et européens de capacité équivalente. Les passagers circulent facilement dans l'espace paysager intérieur du terminal, naturellement attirés par le grand espace central baigné de lumière, où se concentrent boutiques et services, avant de se diriger sans difficulté vers leur porte d'embarquement.

L'approche humaine est au cœur de notre design aéroportuaire qui place le passager au centre de l'attention afin d'améliorer l'expérience vécue en aérogare. Une fois à l'intérieur, les voyageurs peuvent très facilement se repérer dans le nouveau terminal. L'espace central ouvert permet au passager d'appréhender facilement toutes les fonctions et différentes parties du terminal, réduisant ainsi le facteur stress lié à l'inconnu ou l'incertitude. Cette sensation de bien-être est renforcée par la fluidité de l'architecture.

À la fois moderne et respectueux de son environnement culturel, le terminal puise son inspiration dans les traditions et symboles chinois, en leur apportant une touche résolument contemporaine. La conception de ce nouvel aéroport offre une occasion unique d'intégrer le développement durable au cœur du design.

L'objectif est simple : construire un aéroport emblématique d'une nouvelle philosophie de la gestion de l'environnement, de la protection du climat et de l'exploitation durable, conforme à son positionnement d'aéroport à faible empreinte carbone. Le nouvel aéroport de Pékin aspire à devenir le hub écologique incontournable en Asie.



Selon Gratien Maire, directeur général d'ADP Ingénierie, "ADP Ingénierie travaille depuis plus de 25 ans en Chine et le terminal 1 de l'aéroport de Daxing est emblématique de l'une de nos plus grandes réalisations en matière de design architectural. Fort de la conception d'infrastructures sur les plus grandes villes du pays, nous contribuons au développement de l'industrie aéroportuaire en Chine. À l'avenir, ADP Ingénierie et le Groupe ADP prévoient de renforcer leur présence en Chine sur l'ensemble de la chaîne de valeur en regardant des opportunités sur des projets de bâtiments de grande taille qui permettent de répondre à la croissance future du trafic aérien."



ADP Ingénierie qui intervient actuellement sur plus de 140 projets aéroportuaires dans le monde entier, participe à l'offre intégrée que propose le Groupe ADP à l'international.

Forte de plus de 700 références aéroportuaires dans plus de 100 pays, ADP Ingénierie, active sur toutes les étapes de la chaîne de valeur aéroportuaire, réalise des prestations de design architectural, d'études d'ingénierie aéroportuaire, des missions de conseil ou d'assistance à maîtrise d'œuvre. Ses équipes d'experts peuvent ainsi accompagner un projet de la conception initiale aux phases opérationnelles et regrouper des compétences multiples, de l'ingénierie à l'architecture, les études et la supervision des travaux en passant par la formation, dans une approche 360° du cycle de vie de l'aéroport.



En Chine, ADP Ingénierie a remporté un nombre important de concours en architecture et en planification aéroportuaire au cours des 25 dernières années, et a, par la suite, réalisé le design de plusieurs références majeures comme le terminal 1 de l'aéroport de Shanghai Pudong, le terminal 2 de Nanjing, le Terminal 3A de Chongqing ou encore le nouvel aéroport de Chengdu Tianfu.

En outre, ADP Ingéniérie a conduit un grand nombre de missions de conseil et d'études, pour réaliser des plans-masses et pour optimiser des infrastructures côté pistes.