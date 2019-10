Groupe ADP : Le Groupe ADP entre en discussion exclusive avec les autorités boliviennes pour développer l'aéroport international de Santa...

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 1eroctobre 2019

Le Groupe ADP entre en discussion exclusive avec les autorités boliviennes pour développer l'aéroport international de Santa Cruz

Le Groupe ADP et le Gouvernement de l'État Plurinational de Bolivie ont signé hier un protocole d'accord d'entrée en négociation exclusive d'un contrat d'alliance stratégique en vue du développement et de l'exploitation, sur une durée de 30 ans, de l'aéroport international Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, premier aéroport du pays avec 2,9 millions de passagers accueillis en 2018.

L'aéroport international Viru Viru a vu son trafic croître de près de 10 % par an au cours des dix dernières années, accompagnant le développement économique du pays et bénéficiant du dynamisme de la compagnie nationale Boliviana de Aviación. Il est le principal point d'entrée en Bolivie par voie aérienne et dessert Santa Cruz de la Sierra, la plus grande ville de Bolivie avec 1,7 million d'habitants et capitale du département de Santa Cruz, le premier pôle économique de Bolivie (29 % du PIB).

Le protocole d'accord avec le Gouvernement bolivien, représenté par le Ministère de la Planification et du Développement et le Ministère des Travaux Publics des Services et du Logement, prévoit qu'en cas d'accord définitif, le Groupe ADP serait en charge de la conception, la construction, l'exploitation, la maintenance et le financement de l'aéroport International Viru Viru, incluant les infrastructures existantes et les extensions nécessaires durant les 30 ans du contrat.

Le Groupe ADP mobilisera ses différentes expertises pour le succès du montage de ce projet en tant que partenaire stratégique du gouvernement et en associant les différents acteurs locaux intéressés au projet.

cette occasion, Fernando Echegaray, Directeur en charge de l'International du Groupe ADP, a déclaré : " Le Groupe ADP exploite déjà avec succès 25 aéroports dans le monde, dont l'aéroport de Santiago du Chili, et nous sommes honorés de la confiance que nous témoignent les autorités boliviennes par la signature de ce protocole d'accord. Nous sommes très heureux de la possibilité, au terme des négociations qui s'engagent, de pouvoir compter un deuxième aéroport en Amérique Latine dans notre réseau. La Bolivie est un pays disposant d'une économie robuste, d'un important potentiel de croissance et d'un plan de développement cohérent de son secteur aérien. Le Groupe ADP pourra, avec les autorités et les nombreux acteurs locaux, participer à ce développement et déployer son expertise aéroportuaire globale pour offrir une expérience unique aux passagers de Viru Viru".

