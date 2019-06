Groupe ADP : Le Groupe ADP et la société FLYING WHALES signent un accord dans le cadre d'un projet...

FLYING WHALES est une entreprise française qui a développé une solution ambitieuse et unique au monde de dirigeable : le LCA60T ('Large Capacity Airship 60 tons') pour le transport de charges lourdes doté d'une capacité d'emport de 60 tonnes.

L'enjeu de ce futur partenariat avec le Groupe ADP est de concevoir environ 150 bases de dirigeables LCA60T, destinées aux transports à bas coûts et de point-à-point de charges lourdes et volumineuses. Ces bases ont vocation à être déployées en France et à l'international, en particulier sur le continent américain (depuis le Québec) et en Asie (depuis la Chine).

Conçu en premier lieu pour répondre aux besoins de l'Office National des Forêts pour l'extraction de bois en zone difficile d'accès, le LCA60T a vocation, grâce à ses capacités uniques de chargement et déchargement en vol stationnaire, à apporter des réponses aux nombreux problèmes de logistique et d'enclavement à travers le monde. Cette solution permet de s'affranchir des contraintes au sol pour le transport de point-à-point de charges lourdes ou volumineuses avec une très faible empreinte environnementale. FLYING WHALES développe parallèlement FLYING WHALES Services, la société d'opération des LCA60T.

Dès 2017, ADP Ingénierie a conseillé FLYING WHALES sur une mission d'études sur le choix et l'implantation des premières bases d'opération de FLYING WHALES Services en région Auvergne Rhône-Alpes.

Les capacités d'accompagnement et de pilotage des projets d'implantation et d'exploitation de plates-formes aéroportuaires développées par ADP Ingénierie à l'international, vont appuyer efficacement le projet de déploiement des bases de FLYING WHALES. Cette dernière souhaite bénéficier de l'expertise d'ADP Ingénierie afin d'identifier et prendre en compte les enjeux techniques, règlementaires, environnementaux et sociétaux pour ses bases, mais aussi le cas échéant sur la reconversion et l'exploitation de plates-formes aéroportuaires existantes.

ADP Ingénierie, quiintervient actuellement sur plus de 140 projets aéroportuaires dans le monde,participe de l'offre globale et intégrée que propose le Groupe ADP au travers d'ADP International.

Forte de plus de 700 références aéroportuaires dans plus de 100 pays, ADP Ingénierie, active sur toutes les étapes de la chaine de valeur aéroportuaire, réalise des prestations de design architectural, d'études d'ingénierie aéroportuaire, des missions de conseil ou d'assistance à maîtrise d'œuvre. Ses équipes d'experts peuvent ainsi accompagner un projet de la conception initiale aux phases opérationnelles et regrouper des compétences multiples, de l'ingénierie à l'architecture, les études et la supervision des travaux en passant par la formation, dans une approche 360° du cycle de vie de l'aéroport.