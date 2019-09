Groupe ADP : Le Groupe ADP remporte plusieurs contrats aux États-Unis pour des missions de conseil et de...

Merchant Aviation, société de conseil et de design aéroportuaire américaine, membre du Groupe ADP, a récemment remporté avec ADP Ingénierie une série de contrats aux États-Unis pour assurer différentes missions de planification aéroportuaire auprès des autorités aéroportuaires et de plusieurs grands aéroports internationaux du pays.



Planning stratégique et design dans le cadre de l'extension du terminal 8 (opéré par American Airlines) sur l'aéroport international John Fitzgerald Kennedy (JFK) de New-York :

Dans le cadre d'un plan de développement de l'aéroport de plusieurs milliards de dollars, le Gouverneur de l'État de New York a lancé un projet d'extension du terminal 8 pour un montant de 340 millions de dollars. En charge de ce terminal, la compagnie American Airlines a retenu les services de Merchant Aviation pour réaliser la planification et une conception innovante de ce terminal. Merchant Aviation est donc en charge de l'élaboration du planning stratégique et du design conceptuel liés à l'agrandissement du terminal 8, tout en travaillant sur l'amélioration de l'expérience passager, l'efficacité opérationnelle et les aspects de sûreté. Ainsi optimisée, la nouvelle installation devrait être mise en service en 2022.



Contrat-cadre de planification aéroportuaire sur l'aéroport international de Denver :

Porté par la croissance de son trafic international, l'aéroport de Denver a choisi Merchant Aviation pour l'accompagner, au cours des trois prochaines années, sur des missions de planification aéroportuaire dont le champ d'action est très large.

Ce contrat-cadre porte notamment sur la planification des terminaux, des accès et des aires aéronautiques, la planification opérationnelle et une planification des installations de fret, la vérification de la conformité aux standards de la FAA (Federal Aviation Authority) et la coordination des procédures avec le contrôle aérien. La réalisation de prévisions de trafic, de modélisation et de simulations de flux d'avions, des études de faisabilité financière, de zonage et d'utilisation des terrains sur l'emprise aéroportuaire font également partie du contrat.



Contrat-cadre de planification pour la Port Authority of New York and New Jersey (PANYNJ) concernant cinq aéroports (JFK, LaGuardia, Newark Liberty, Teterboro et Stewart) :

PANYNJ a récemment sélectionné plusieurs sociétés de conseil pour assurer la planification de son réseau d'aéroports qui totalise 12 pistes, 14 terminaux servant environ 120 millions de passagers par an. Au titre de cet accord-cadre, Merchant Aviation interviendra, au cours des quatre prochaines années, avec la palette de services suivants : planification et dimensionnement des installations aéroportuaires ; services techniques aéronautiques et planification des opérations aériennes ; études de capacité ; planification des installations de sécurité ; études sur les développements immobiliers et commerciaux ; études sur l'innovation numérique et l'amélioration de l'expérience client, fourniture de systèmes de gestion de la sécurité en lien avec la FAA (Federal Aviation Administration).



Mission de coordination sur la planification et le design dans le cadre du nouveau terminal central de l'aéroport de LaGuardia , à New-York :

Le remplacement du terminal central de LaGuardia, qui compte 35 portes d'embarquement, est actuellement l'un des plus importants chantiers d'infrastructures aéroportuaires aux États-Unis. PANYNJ a attribué ce contrat de partenariat public-privé à LaGuardia Gateway Partners. Merchant Aviation assiste la compagnie American Airlines (plus de 55 % de l'activité du terminal) afin de coordonner la relocalisation de ses installations au sein du nouveau terminal.



À propos de Merchant Aviation

Merchant Aviation (MAv), membre du Groupe ADP, est une société de conseil en aviation spécialisée sur les questions de développement aéroportuaire avec une gamme de services complète et innovante. Ayant travaillé sur plus de 50 aéroports à travers le monde, Merchant Aviation fait partie, avec ADP Ingénierie, de l'offre de conseil et d'ingénierie comprise dans l'offre globale et intégrée que le Groupe ADP propose sous la bannière ADP International.

L'expertise de Merchant Aviation couvre la vision stratégique, la planification, la conception et le suivi de la construction d'aéroports, la planification opérationnelle pour les compagnies aériennes et les études de faisabilité financière en collaboration avec les compagnies aériennes, les aéroports et les organismes de réglementation.

La Sté ADP - Aéroports de Paris SA a publié ce contenu, le 17 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le17 septembre 2019 16:17:02 UTC. Document originalhttps://presse.groupeadp.fr/groupe-adp-contrats-aux-etats-unis-conseil-planification-aeroportuaire/ Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/ACEB6A35783A457BAF7D3971AEE560534490B276