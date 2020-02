Groupe ADP : Le résultat net d'ADP a reculé de 3,5% en 2019, le dividende reste stable

(Correction: attribution des citations relatives au coronavirus au directeur général adjoint Philippe Pascal et non au PDG d'ADP, Augustin de Romanet, comme indiqué par erreur dans une dépêche publiée à 18h51)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le concessionnaire des aéroports de Roissy-CDG et Orly, Groupe ADP, a vu son résultat net reculer de 3,5%, à 588 millions d'euros en 2019, tandis que son trafic, en prenant en compte celui d'Istanbul Atatürk jusqu'au 6 avril 2019, a reculé de 16,7% par rapport à 2018.

Hors trafic d'Istanbul Atatürk pour 2018 et 2019, le trafic du groupe de l'année 2019 a progressé de 2,3% par rapport à l'année 2018, à 218 millions de passagers. Le trafic de Paris Aéroport, qui regroupe Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, a augmenté de 2,5% à 108 millions de passagers.

Le groupe a décidé de proposer un dividende de 3,70 euros par action au titre de 2019, stable par rapport à 2018. Ce dividende correspond à un taux de distribution de 62% du résultat net part du groupe de l'exercice 2019.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) d'ADP a progressé de 5,5%, à 1,77 milliard d'euros en 2019.

Le chiffre d'affaires du groupe a dans le même temps crû de 17,3%, à 4,70 milliards d'euros.

Selon Factset, les analystes tablaient sur un résultat net de 614 millions d'euros en 2019, sur un Ebitda de 1,81 milliard d'euros et sur un chiffre d'affaires de 4,73 milliards d'euros.

"L'année 2019 a été marquée par la fermeture anticipée de l'aéroport Atatürk en Turquie début avril. Le Groupe ADP se félicite que le gouvernement turc ait tenu ses engagements en compensant le manque à gagner dû à l'expiration anticipée de cette concession", a rappelé Augustin de Romanet, président-directeur général d'Aéroports de Paris, cité dans un communiqué.

Pour cette année, le groupe émet une hypothèse de croissance du trafic comprise entre 2% et 2,5% par rapport à 2019 pour Paris Aéroport. Pour TAV Airports, ADP table sur une croissance du trafic comprise entre 3% et 5% par rapport à 2019, hors Istanbul Atatürk.

"Ces hypothèses de trafic ne tiennent pas compte de l'effet du coronavirus, difficilement modélisable à ce stade. A ce stade, l'impact sur notre trafic et également sur notre Ebitda, à la fois sur nos redevances aéroportuaires comme sur nos redevances commerciales, reste limité. Nous sommes dans une saison basse où le trafic, notamment le trafic venant ou allant en Asie est réduit", a commenté le directeur général adjoint chargé des finances et de la stratégie, Philippe Pascal, lors d'une conférence téléphonique.

"Pour autant, nous restons vigilants, ces impacts pourraient s'amplifier dans les prochaines semaines dans des ordres de grandeur que nous n'avons pas encore anticipé, en tout cas qui ne sont pas prédictibles [...]. Plus nous allons vers la saison été, qui commence en avril, plus cet impact pourrait être important", a ajouté le dirigeant.

ADP vise une hausse comprise entre 3,5% et 5,5% de son Ebitda consolidé en 2020. Hors intégration globale de TAV Airports et d'AIG, la hausse de l'Ebitda est estimée par le groupe entre 3% et 4,5% par rapport à 2019.

