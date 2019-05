Groupe ADP : Nomination au sein du Groupe ADP

Tremblay-en-France, le 20 mai 2019













Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADPa procédé à la nomination suivante :



À compter du 8 Juillet 2019

Thierry de Séverac est nommé Directeur Ingénierie et Aménagement du Groupe ADP, membre du Comité Exécutif.

Il remplace Guillaume Sauvé, qui rejoint un autre groupe industriel et a quitté le Groupe ADP le 20 mai.



Né en 1965, Thierry de Séverac est diplômé de l'École Centrale de Paris en 1988.

Il a débuté sa carrière au sein du groupe Compagnie Générale des Eaux dans le développement et le management de projets en concession/PPP en France et en Europe dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et des télécommunications.

Il intègre le groupe Bouygues en 2004, d'abord à Londres puis en France, où il prend la direction de Linkcity en régions Centre et Sud-Ouest. Il rejoint Bouygues Bâtiment Ile-de-France en 2013 en tant que directeur de l'Ingénierie et du Développement d'Habitat Social et devient directeur de l'Ingénierie de Bouygues Bâtiment Ile-de-France en 2017 puis de Bouygues Bâtiment France Europe en 2018.