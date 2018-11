Groupe ADP : Paris Aéroport crée sa première communauté de clients voyageurs

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 6 novembre 2018

Paris Aéroport crée sa première communauté de clients voyageurs

- Près d'un millier de voyageurs déjà inscrits -

Ecouter ses clients, les rencontrer, recueillir leurs avis, connaître leurs attentes, anticiperleurs besoins… Tels sont les maitres-mots de "Paris Aéroport & You", la première communauté de clients voyageurs en ligne créée par Paris Aéroport.

Plus d'un millier de voyageurs viennent de rejoindre cette communauté. L'objectif affiché de Paris Aéroport est clair : améliorer sans cesse leur expérience au sein des terminaux des aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et améliorer ainsi celle des millions de voyageurs accueillis chaque année. C'est par exemple grâce à leurs préconisations que le choix de la nouvelle dénomination des parkings de l'aéroport Paris-Orly a été entériné.

"Savoir écouter ses clients est essentiel. Aujourd'hui, via les réseaux sociaux notamment, chacun est libre de faire entendre sa voix. Le message est-il pour autant correctement assimilé par son destinataire ? Grâce à cette communauté de clients voyageurs, Paris Aéroport teste auprès de ses membres, ses nouveaux et futurs concepts, les interroge sur des thématiques très précises et entretient ainsi un lien des plus privilégiés avec eux", souligne Mathieu Daubert, directeur clients du Groupe ADP.

Les membres de Paris Aéroport & You

Près de 700 voyageurs francophones-300 voyageurs anglophones

La majorité d'entre eux sont des clients fréquents (6 voyages ou plus au cours de l'année passée au départ de Paris), voyageant à parts égales pour des motifs personnels ou professionnels.

Concernant leur intérêt à faire partie de cette communauté : ils sont plus de 60% à avoir rejoint Paris Aéroport & You pour en savoir plus sur les nouveaux projets, près de 59% pour pouvoir exprimer leur point de vue et pour plus de la moitié, pour influer sur les prochaines décisions de Paris Aéroport.

Contact Presse : Lola Bourget, responsable pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable relations investisseurs +33 1 74 25 70 64 -invest@adp.fr

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2017, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3 617 millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

www.groupeadp.fr