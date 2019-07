Groupe ADP : Trafic du mois de juin 2019

Mouvements d'avions Juin 2019 Var. 19/18 Jan.-Juin 2019 Var.19/18 12 mois Var. 19/18 glissants Paris-CDG 43 597 + 3,7 % 241 030 + 5,3 % 493 160 + 4,2 % Paris-Orly 20 228 + 0,0 % 110 729 - 0,1 % 228 982 + 1,3 % Total Paris Aéroport 63 825 + 2,5 % 351 759 + 3,6 % 722 142 + 3,2 % Santiago du Chili 11 487 + 4,6 % 78 900 + 7,6 % 156 828 + 6,5 % Amman 7 489 + 5,1 % 38 013 + 4,7 % 78 601 + 5,6 % Antalya 26 189 + 12,9 % 80 639 + 14,1 % 196 168 + 19,6 % Ankara Esenboga 7 604 - 19,7 % 46 502 - 19,1 % 98 889 - 15,2 % Izmir 7 220 - 0,8 % 36 654 - 7,6 % 81 078 - 3,3 % Milas Bodrum 4 379 + 14,9 % 10 495 + 7,7 % 28 218 + 15,4 % Gazipaşa 933 - 9,8 % 3 026 - 4,7 % 7 892 + 21,8 % Médine 4 167 - 12,0 % 29 102 - 3,3 % 59 668 - 1,9 % Tunisie 2 728 + 23,4 % 7 352 + 23,8 % 17 609 + 30,6 % Géorgie 4 702 + 8,0 % 21 426 + 10,3 % 46 130 + 10,2 % Macédoine 2 120 + 15,4 % 9 792 + 8,4 % 20 509 + 5,8 % Zagreb 4 088 - 0,9 % 21 374 + 4,7 % 44 657 + 5,1 % Total TAV Airports 64 130 + 3,4 % 266 362 + 0,3 % 600 818 + 4,8 % (Hors Istanbul Atatürk) (1) Istanbul Atatürk (2) N/A N/A 111 975 N/A N/A N/A Total TAV Airports (1) 65 380 - 34,5 % 378 337 - 21,2 % 600 818 + 4,8 %

Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2018. Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d'Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu'au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d'Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d'Istanbul.

Répartition géographique Juin 2019 Part dans Jan.- Juin 2019 Part dans trafic Paris Aéroport(Paris-CDG et Paris-Orly) Var. 19/18 trafic total Var. 19/18 total France - 0,7 % 15,5 % + 1,9 % 15,4 % Europe + 4,6 % 45,3 % + 4,4 % 43,9 % Autre International + 8,5 % 39,2 % + 6,3 % 40,7 % dont Afrique + 17,2 % 10,1 % + 4,9 % 11,0 % Amérique du Nord + 6,9 % 12,3 % + 10,4 % 10,2 % Amérique Latine + 14,6 % 2,7 % + 10,1 % 3,3 % Moyen-Orient + 3,3 % 4,6 % + 2,6 % 5,2 % Asie-Pacifique - 1,2 % 5,9 % + 4,1 % 6,5 % DOM-COM + 11,5 % 3,5 % + 6,2 % 4,5 % Total Paris Aéroport + 5,2 % 100 % + 4,8 % 100 %

Paris Aéroport(Paris-CDG et Paris-Orly) Juin 2019 Var. 19/18 Jan.- Juin 2019 Var. 19/18 Passagers en correspondance(1) 1 042 612 + 1,7 % 5 957 267 + 11,2 % Taux de correspondance 21,1 % - 0,5 pt 22,9 % + 1,3 pt Taux de remplissage 89,3 % + 1,6 pt 85,9 % + 0,6 pt

Passagers au départ

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2018, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 105 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 176 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2018, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 478 millions d'euros et le résultat net à 610 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

groupeadp.fr