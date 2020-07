Groupe ADP : Trafic du mois de mai 2020

En mai 2020, le trafic total du Groupe ADP [1] est en baisse de 98,0 % par rapport au mois de mai 2019, avec 0,6 million de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés.

Le trafic de Paris Aéroport est en baisse de 97,8 % par rapport au mois de mai 2019 avec 0,2 million de passagers accueillis.

À Paris-Charles de Gaulle, seuls les terminaux 2E, 2F et 2AC sont actuellement ouverts afin d'accueillir l'ensemble du trafic commercial de passagers. Pour rappel, le trafic commercial à Paris-Orly est suspendu temporairement depuis le 1er avril 2020 et va reprendre à partir du 26 juin à partir du secteur Orly 3.



S'agissant des plates-formes du Groupe ADP à l'international, les aéroports suivants sont de nouveau ouverts pour des vols domestiques : Delhi, Hyderabad, Bodrum, Antalya, Izmir, Ankara, Médine et Amman. L'aéroport de Riga est ouvert pour tout type de vol.



Pour Paris Aéroport :

Le trafic international (hors Europe) est en recul (- 97,1 %) du fait d'une décroissance de l'ensemble des faisceaux : Amérique du Nord (- 98,3 %), le Moyen-Orient (- 97,7%), Amérique Latine (- 97,3 %), Asie-Pacifique (- 97,2 %), Afrique (- 96,5 %) et les DROM-COM (- 93,4 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en diminution de 98,5 % ;

Le trafic France est en décroissance de 97,2 % ;

Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 98,4 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 20,1 %, en baisse de 2,3 points par rapport à mai 2019.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP [2] [3] est en baisse de 65,5 % avec un total de 45,4 millions de passagers accueillis.



Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 55,0 % avec un total de 19,1 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 51,6 %. Le taux de correspondance s'établit à 25,3 %, en hausse de 2,0 pts.



Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en baisse de 99,5 % sur le mois de mai 2020 et en baisse de 75,8 % depuis le début de l'année. Pour mémoire, les vols commerciaux d'Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d'Istanbul depuis le 6 avril 2019 [4] . Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en baisse de 62,1 % depuis le début de l'année.



Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en baisse de 95,6 % sur le mois de mai 2020 et en décroissance de 41,7 % depuis le début de l'année.



Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en baisse de 98,1 % sur le mois de mai 2020 et en décroissance de 53,6 % depuis le début de l'année.



Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 24,99% du capital, est en baisse de 97,2 % sur le mois de mai 2020.

[1] Trafic du groupe @100%. [2] Trafic du groupe intégrant le trafic @100% depuis le 1er mars 2020 des aéroports de Delhi International Airport Limited (DIAL), Hyderabad International Airport Limited (GHIAL) et de Mactan-Cebu International Airport, suite à la signature d'un accord portant sur le rachat, sous certaines conditions, d'une participation de 49% de GMR Airports (voir le communiqué de presse du 20 février 2020. Hors intégration des aéroports de GMR Airports en mars 2020, la baisse du trafic groupe serait de 98,4 % en mai 2020 et de 55,4 % depuis le début de l'année. [3] Trafic du groupe @100% sans prendre en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019. Pour information, en prenant en compte le trafic de l'aéroport d'Istanbul Atatürk en 2019, le trafic groupe @100% est en baisse de 69,3 % depuis le début de l'année. [4]Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d'Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu'au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d'Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d'Istanbul.

Passagers Mai 2020 Var. 20/19 Jan.- Mai 2020 Var. 20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 204 394 - 96,8 % 13 425 591 - 54,4 % 60 155 259 - 19,0 % Paris-Orly 8 - 100,0 % 5 671 209 - 56,3 % 24 551 803 - 25,7 % Total Paris Aéroport 204 402 - 97,8 % 19 096 800 - 55,0 % 84 707 062 - 21,0 % Santiago du Chili 83 526 - 95,6 % 6 288 704 - 41,7 % 20 127 717 - 17,7 % Amman 11 193 - 98,1 % 1 536 852 - 53,6 % 7 148 700 - 16,8 % New Delhi 195 392 - 96,3 % 15 834 249 - 41,5 % 57 268 114 - 15,4 % Hyderabad 32 573 - 98,3 % 4 848 868 - 47,3 % 17 896 182 - 17,1 % Cebu 4 570 - 99,6 % 2 441 200 - 53,9 % 9 801 750 - 18,4 % Total GMR Airports 232 535 - 97,2 % 23 124 317 - 44,4 % 84 966 046 - 16,2 % Antalya 3 531 - 99,9 % 2 364 989 - 72,8 % 29 391 754 - 10,0 % Ankara 7 413 - 99,3 % 2 543 566 - 56,3 % 10 420 225 - 31,5 % Izmir 6 377 - 99,3 % 2 196 271 - 53,0 % 9 912 699 - 22,4 % Bodrum 0 - 100 % 219 629 - 75,1 % 3 683 166 - 11,2 % Gazipaşa Alanya 0 - 100 % 78 540 - 72,3 % 897 110 - 23,9 % Médine 1 170 - 99,9 % 1 712 843 - 52,0 % 6 529 203 - 20,0 % Tunisie 1 233 - 99,5 % 132 550 - 78,6 % 2 554 712 - 3,0 % Géorgie 3 923 - 99,0 % 533 907 - 67,0 % 3 225 288 - 29,7 % Macédoine 923 - 99,6 % 432 963 - 52,7 % 2 195 822 - 9,8 % Zagreb [1] 13 881 - 95,5 % 503 333 - 58,0 % 2 741 377 - 19,2 % Total TAV Airports (hors Istanbul Atatürk) [2] 38 451 - 99,5 % 10 718 591 - 62,1 % 71 551 356 - 17,9 % Istanbul Atatürk [2] 0 N/A 0 N/A 0 N/A Total TAV Airports 38 451 - 99,5 % 10 718 591 - 75,8 % 71 551 356 - 50,4 %



Mouvements d'avions Mai 2020 Var. 20/19 Jan.- Mai 2020 Var. 20/19 12 mois

glissants Var. 20/19 Paris-CDG 5 065 - 88,3 % 104 462 - 47,1 % 405 204 - 17,6 % Paris-Orly 67 - 99,7 % 41 394 - 54,3 % 169 242 - 26,1 % Total Paris Aéroport 5 132 - 91,9 % 145 856 - 49,3 % 574 446 - 20,3 % Santiago du Chili 976 - 91,8 % 41 246 - 38,8 % 131 057 - 16,2 % Amman 490 - 91,9 % 15 666 - 48,7 % 64 882 - 17,1 % New Delhi 3 679 - 89,8 % 112 289 - 37,3 % 384 612 - 14,9 % Hyderabad 811 - 94,8 % 44 802 - 41,6 % 154 442 - 15,0 % Cebu 64 - 99,3 % 22 696 - 47,9 % 84 862 - 16,7 % Total GMR Airports 4 554 - 92,5 % 179 787 - 40,0 % 623 916 - 15,2 % Antalya 83 - 99,6 % 16 897 - 67,6 % 168 411 - 9,3 % Ankara 66 - 99,1 % 17 979 - 53,6 % 69 429 - 31,0 % Izmir 112 - 98,2 % 15 090 - 48,0 % 63 613 - 20,2 % Bodrum 0 - 100 % 1 469 - 75,0 % 23 778 - 11,5 % Gazipaşa Alanya 0 - 100 % 656 - 67,9 % 5 944 - 23,4 % Médine 70 - 98,8 % 12 428 - 50,2 % 48 097 - 20,2 % Tunisie 16 - 99,1 % 1 184 - 74,4 % 15 511 - 9,2 % Géorgie 528 - 86,4 % 6 918 - 58,6 % 32 326 - 29,4 % Macédoine 172 - 91,0 % 4 102 - 46,5 % 18 230 - 9,9 % Zagreb [1] 572 - 86,6 % 9 374 - 45,8 % 37 149 - 16,9 % Total TAV Airports (Hors Istanbul Atatürk) [2] 1 619 - 97,0 % 86 097 - 56,8 % 482 488 - 18,0 % Istanbul Atatürk [2] 0 N/A 0 N/A 0 N/A Total TAV Airports 1 619 - 97,0 % 86 097 - 72,5 % 482 488 - 50,4 %

[1] Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21% et 15% du capital de l'aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l'aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

[2] Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d'Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu'au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d'Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d'Istanbul.



Répartition géographique

Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Mai 2020

Var. 20/19 Part dans

trafic total Jan.- Mai 2020

Var. 20/19 Part dans

trafic total France - 97,2 % 19,2 % - 54,5 % 15,5 % Europe - 98,5 % 31,7 % - 58,7 % 39,9 % Autre International dont - 97,1 % 49,1 % - 51,1 % 44,6 % Afrique - 96,5 % 13,5 % - 48,9 % 12,8 % Amérique du Nord - 98,3 % 8,8 % - 55,5 % 9,6 % Amérique Latine - 97,3 % 3,5 % - 45,5 % 4,1 % Moyen-Orient - 97,7 % 4,8 % - 49,8 % 6,0 % Asie-Pacifique - 97,2 % 7,9 % - 60,1 % 5,9 % DROM-COM - 93,4 % 10,6 % - 40,5 % 6,2 % Total Paris Aéroport - 97,8 % 100,0 % - 55,0 % 100,0 % Paris Aéroport

(Paris-CDG et Paris-Orly) Mai 2020 Var. 20/19 Jan.- Mai 2020 Var. 20/19 Passagers en correspondance (1) 16 542 98,4 % 2 376 504 - 51,6 % Taux de correspondance 20,1 % - 2,3 pts 25,3 % + 2,0 pts Taux de remplissage 41,8 % - 42,8 pts 77,6 % - 7,6 pts (1) Passagers au départ