Groupe ADP : Trafic du mois de septembre 2018

Tremblay-en-France, le 12 octobre 2018

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de septembre 2018

En septembre 2018, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 4,8 % par rapport au mois de septembre 2017 avec 9,4 millions de passagers accueillis, dont 6,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 4,9 %) et 2,9 millions à Paris-Orly (+ 4,8 %).

Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 7,0 %) du fait d'une croissance sur l'ensemble des faisceaux : Amérique du Nord (+ 11,0 %), Amérique Latine (+ 10,2 %), Asie-Pacifique (+ 9,8 %), DOM-COM (+ 5,4 %), Afrique (+ 3,9 %) et Moyen-Orient (+ 1,3 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en progression de 4,7 % ;

Le trafic France est en légère décroissance de 0,1 % ;

Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 2,6 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 23,1 %, en retrait de 1,8 point par rapport à septembre 2017.

Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 3,4 % avec un total de 80,0 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 3,4 %. Le taux de correspondance s'établit à 21,3 %, en diminution de 1,5 point.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en hausse de 39,7 % sur le mois de septembre 2018 et de 35,7 % depuis le début de l'année, comprenant, à compter du mois de mai 2018, le trafic de l'aéroport d'Antalya, dans lequel TAV Airports a pris une participation.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 7,0 % sur le mois de septembre 2018 et de 9,2 % depuis le début de l'année.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en baisse de 6,1 % sur le mois de septembre 2018 et en hausse de 5,5 % depuis le début de l'année.

Passagers Sept. 2018 Var. 18/17 Jan.- Sept. 2018 Var. 18/17 12 mois glissants Var. 18/17 Paris-CDG Paris-Orly 6 505 371 2 896 702 + 4,9 % + 4,8 % 54 743 203 25 230 474 + 3,6 % + 3,1 % 71 358 076 32 806 204 + 4,0 % + 2,5 % Total Paris Aéroport 9 402 073 + 4,8 % 79 973 677 + 3,4 % 104 164 280 + 3,5 % Santiago du Chili 1 861 203 + 7,0 % 17 094 890 + 9,2 % 22 863 821 + 10,3 % Amman 737 804 - 6,1 % 6 542 539 + 5,5 % 8 254 873 + 6,3 % Istanbul Atatürk 6 134 375 + 1,2 % 51 740 245 + 7,8 % 67 457 438 + 8,5 % Antalya 4 354 275 + 18,5 % 25 893 663 + 21,4 % 30 504 650 + 21,1 % Ankara Esenboga 1 370 518 - 10,2 % 13 130 191 + 15,0 % 17 556 874 + 18,7 % Izmir 1 246 009 + 2,4 % 10 470 860 + 8,6 % 13 654 913 + 8,8 % Milas Bodrum 602 269 + 17,8 % 3 659 897 + 20,9 % 4 142 108 + 19,9 % Gazipaşa 167 582 + 48,1 % 1 017 458 + 54,4 % 1 181 740 + 50,0 % Médine 840 017 - 1,0 % 6 518 990 + 6,0 % 8 174 169 + 7,4 % Tunisie 379 963 + 32,5 % 2 101 074 + 49,8 % 2 381 958 + 46,4 % Géorgie 476 123 + 4,8 % 3 459 773 + 20,7 % 4 248 846 + 23,7 % Macédoine 232 369 + 11,9 % 1 821 744 + 17,8 % 2 302 383 + 17,6 % Zagreb(1) 345 770 + 4,5 % 2 569 296 + 8,6 % 3 295 357 + 9,7 % Total TAV Airports(2) 16 149 270 + 39,7 % 118 154 975 + 35,7 % 146 061 233 + 31,1 % Total TAV Airports retraité(3) 16 149 270 + 6,0 % 122 383 191 + 12,9 % 154 900 436 + 13,4 %

(1)Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l'aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l'aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

(2)TAV Airports a pris une participation dans l'aéroport d'Antalya depuis mai 2018. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, la variation présentée sur cette ligne ne prend en compte le trafic de cet aéroport qu'à partir de mai 2018.

(3)Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2017 (proforma)

Mouvements d'avions Sept. 2018 Var. 18/17 Jan.-Sept. 2018 Var.18/17 12 mois glissants Var. 18/17 Paris-CDG Paris-Orly 42 671 20 934 + 2,3 % + 2,8 % 361 431 173 334 + 0,3 % - 0,8 % 476 651 227 603 + 0,3 % - 1,6 % Total Paris Aéroport 63 605 + 2,5 % 534 765 - 0,1 % 704 254 - 0,3 % Santiago du Chili 11 926 + 3,6 % 110 843 + 8,4 % 149 058 + 10,7 % Amman 6 723 - 4,9 % 59 088 + 2,0 % 75 223 + 0,6 % Istanbul Atatürk 39 557 - 0,9 % 344 191 + 3,7 % 461 681 + 5,4 % Antalya 23 866 + 19,3 % 150 344 + 23,3 % 183 538 + 25,3 % Ankara Esenboga 8 829 - 10,6 % 85 388 + 9,6 % 114 236 + 11,9 % Izmir 7 827 + 2,0 % 64 840 + 5,5 % 86 238 + 7,0 % Milas Bodrum 3 990 + 18,4 % 23 740 + 20,6 % 27 315 + 19,8 % Gazipaşa 1 072 + 48,5 % 6 684 + 52,6 % 7 965 + 48,4 % Médine 6 484 - 1,7 % 48 553 + 6,6 % 61 058 + 6,3 % Tunisie 2 239 + 31,6 % 13 303 + 36,6 % 15 575 + 28,5 % Géorgie 4 372 - 2,0 % 33 972 + 16,8 % 42 800 + 19,6 % Macédoine 1 980 + 9,3 % 15 395 + 11,9 % 19 773 + 12,2 % Zagreb 4 176 + 6,1 % 33 435 + 5,4 % 43 290 + 5,0 % Total TAV Airports(1) 104 392 + 30,4 % 790 210 + 26,4 % 1 000 640 + 23,1 % Total TAV Airports retraité(2) 104 392 + 4,3 % 819 845 + 9,7 % 1 063 469 + 10,8 %

(1)TAV Airports a pris une participation dans l'aéroport d'Antalya depuis mai 2018. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, la variation présentée sur cette ligne ne prend en compte le trafic de cet aéroport qu'à partir de mai 2018.

(2)Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2017 (proforma) Répartition géographique Sept. 2018 Part dans Jan.- Sept. 2018 Part dans Paris Aéroport(Paris-CDG et Paris-Orly) Var. 18/17 trafic total Var. 18/17 trafic total France Europe Autre Internationaldont Afrique Amérique du Nord Amérique Latine Moyen-Orient Asie-Pacifique DOM-COM - 0,1 % + 4,7 % + 7,0 % + 3,9 % + 11,0 % + 10,2 % + 1,3 % + 9,8 % + 5,4 % 15,0 % 45,5 % 39,5 % 11,1 % 11,5 % 2,6 % 4,8 % 6,4 % 3,1 % - 1,9 % + 3,4 % + 5,6 % + 4,1 % + 7,6 % - 0,5 % + 6,5 % + 5,4 % + 8,7 % 15,2 % 44,0 % 40,8 % 11,3 % 10,5 % 3,0 % 5,2 % 6,5 % 4,3 % Total Paris Aéroport + 4,8 % 100 % + 3,4 % 100 % Paris Aéroport(Paris-CDG et Paris-Orly) Sept. 2018 Var. 18/17 Jan.- Sept. 2018 Var. 18/17 Passagers en correspondance(1)Taux de correspondance Taux de remplissage 1 025 289 23,1 % 85,3 % - 2,6 % - 1,8 pt + 1,5 pt 8 487 482 21,3 % 86,2 % - 3,4 % - 1,5 pt + 2,1 pt

(1)Passagers au départ

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2017, le groupe a accueilli via Paris Aéroport plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3 617 millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

