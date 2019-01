Groupe ADP : Une privatisation d'ADP pourrait affecter la compétitivité d'Air France - DG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La possible privatisation d'Aéroports de Paris pourrait avoir un impact négatif sur la compétitivité d'Air France-KLM, a prévenu mercredi le directeur général du groupe aérien, Benjamin Smith, devant le Sénat français.

Benjamin Smith a également plaidé pour une concurrence plus équitable entre les compagnies aériennes, citant notamment des compagnies du Golfe, telles que Qatar Airways et Emirates. Celles-ci reçoivent d'importants financements nationaux, tandis qu'Air France-KLM doit payer des taxes élevées et des redevances aéroportuaires en France. Le responsable a ensuite demandé au gouvernement français d'adopter des mesures ambitieuses pour compenser le déséquilibre de compétitivité.

"Ma priorité pour le groupe est de faire en sorte qu'il devienne le plus fort d'Europe et l'un des plus puissants au monde", a déclaré le dirigeant.

-Olivia Bugault, Agefi-Dow Jones (Version française François Berthon) ed: ECH

