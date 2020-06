Groupe ADP : a vu son trafic passagers chuter de 98% en mai sur un an

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le concessionnaire des aéroports de Roissy-CDG et Orly, Groupe ADP, a annoncé lundi que son trafic à Paris avait chuté de 98% en mai sous l'effet de la crise sanitaire du Covid-19 par rapport à la même période un an plus tôt, avec 0,6 millions de passagers.

Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP a reculé de 65,5% avec un total de 45,4 millions de passagers accueillis.

A Paris-Charles de Gaulle, depuis le 30 mars 2020, seuls les terminaux A, C, 2E Hall K et 2F sont ouverts afin d'opérer l'ensemble des vols commerciaux. Le trafic commercial à Paris-Orly est suspendu temporairement depuis le 1er avril 2020 et va reprendre à partir du 26 juin à partir du secteur Orly 3.

En mars, le trafic international (hors Europe) de Paris Aéroport s'est effondré de 97,1%, le trafic Europe (hors France) a chuté de 98,5%, tandis que le trafic France a connu une forte baisse de 97,2%.

Depuis le début ce l'année, le trafic dans les aéroports parisiens a reculé de 55% par rapport à la même période de l'exercice précédent, avec un total de 19,1 millions de passagers transportés.

Le trafic de TAV Airports, dont ADP détient 46,1% du capital, a chuté de 99,5% en mai et de 75,8% depuis le début de l'année. Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont ADP détient 45% du capital, a reculé de 95,6% sur un mois et de 41,7% depuis le début de l'année. Le trafic d'Amman, dont ADP détient 51% du capital, a diminué de 98,1% en mai et de 53,6% depuis le début de l'année.

Le trafic de GMR Airports, dont le Groupe ADP détient 24,99% du capital, a chuté de 97,2% sur le mois écoulé.

