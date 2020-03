Groupe ADP : abandonne son objectif d'Ebitda pour 2020, l'impact du Covid-19 s'amplifie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur aéroportuaire Groupe ADP a annoncé lundi que l'objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) auparavant fixé pour l'exercice 2020 ne pourrait pas être atteint et a adopté un plan d'optimisation opérationnel et financier, alors que l'impact de la pandémie de Covid-19 s'amplifie.

"A date, nos hypothèses de trafic 2020 ne sont plus pertinentes. Le Groupe ADP considère qu'il ne sera pas possible d'atteindre les prévisions d'Ebitda 2020 si la tendance observée sur les 14 premiers jours de mars se poursuivait et, a fortiori, si elle devait s'amplifier", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Entre le 1er et le 14 mars, la baisse estimée du trafic de passagers et du nombre de mouvements d'avions s'est accentuée sur les plateformes parisiennes, atteignant respectivement 29% et 10%. Le trafic de passagers a reculé de 0,9% en février.

Groupe ADP estime qu'il est "trop tôt pour estimer les impacts de la situation sur les objectifs 2016-2020 du plan Connect 2020" et communiquera ultérieurement sur des prévisions révisées. L'opérateur aéroportuaire fera un point d'étape au plus tard à l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre, qui interviendra le 23 avril.

Pour faire face à l'impact de la pandémie de Covid-19 sur son activité et ses résultats, Groupe ADP a lancé un plan d'optimisation opérationnel et financier. Il prévoit notamment la fermeture prochaine de certaines infrastructures et un pan de réduction des charges courantes de l'exercice 2020 de l'ordre de 180 millions d'euros, dont 120 millions d'euros à Paris.

Le groupe a par ailleurs indiqué disposer d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses besoins courants.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

