Groupe ADP: bénéfice net à +22% au premier semestre

Paris (awp/afp) - Groupe ADP a annoncé jeudi un bénéfice net de 250 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 22% par rapport à la même période de l'an passé, et a relevé son hypothèse de croissance du trafic des aéroports parisiens.

Le gestionnaire aéroportuaire français a souligné, dans un communiqué, la "bonne performance de l'ensemble de ses activités" (aéroportuaires, commerces et services, immobilier et international) pendant cette période en dépit de la fermeture le 6 avril de l'aéroport d'Istanbul-Atatürk, géré indirectement par ADP, dont l'activité a été transférée vers le nouvel aéroport international.

ADP a relevé ses prévisions de croissance de trafic à Paris à entre 3 et 3,5% pour 2019 contre 2,5 à 3% auparavant. "Les résultats du premier semestre sont solides sur l'ensemble des activités", a déclaré le PDG du groupe Augustin de Romanet, cité dans le communiqué de résultats.

En dehors de l'aéroport d'Istanbul Atatürk, le trafic sur les différentes plates-formes gérées directement ou indirectement par le groupe est en hausse de 3,1% par rapport au premier semestre 2018, à 101 millions de passagers.

Mais en tenant compte d'Atatürk, le trafic du groupe baisse de 10,3%, après la fin des vols commerciaux dans cet aéroport, a précisé le groupe qui a négocié une compensation pour l'arrêt de l'activité avant la fin du contrat de concession qui courait jusqu'au 2 janvier 2021.

Le gestionnaire a souligné également la "bonne performance du chiffre d'affaires consolidé (2,185 milliards d'euros), portée par la croissance des activités aéronautiques à Paris, le dynamisme des activités commerciales à Paris" et l'impact de l'intégration dans ses comptes d'entités de distribution comme Société de distribution aéroportuaire et de Relay depuis avril 2019, et d'Airport International Group (AIG), le gestionnaire de l'aéroport d'Amman, depuis avril 2018.

