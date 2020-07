Groupe ADP finalise l'acquisition de 49% du groupe indien GMR Airports

Paris (awp/afp) - Groupe ADP a annoncé mardi avoir finalisé le rachat d'une participation de 49% du groupe indien GMR Airports qui compte dans son portefeuille sept aéroports situés en Inde, aux Philippines et en Grèce.

Le montant de l'opération a été révisé afin de "prendre en compte l'impact de la pandémie" de Covid-19 qui a entraîné le plongeon du trafic aérien mondial, affirme-t-il dans un communiqué.

Lors de l'accord initial en février, le montant de la participation était fixé à 1,36 milliard d'euros, acheté en deux temps: 24,99% puis 24,01% quelques mois plus tard une fois obtenues les autorisations administratives nécessaires.

ADP et GMR ont signé mardi un amendement au contrat de vente sur le prix de ces 24,01%. Au lieu de régler les 658 millions d'euros initialement prévus, ADP en paie "immédiatement" 532 millions, dont 119 millions en augmentation de capital de GMR Airports.

Le paiement des 126 millions restants sera "conditionné par l'atteinte de certaines cibles de performance des activités de GMR Airports d'ici à 2024", précise Groupe ADP.

Le groupe GMR exploite les aéroports internationaux de Delhi et Hyderabad en Inde et l'aéroport de Mactan Cebu aux Philippines. Ils ont accueilli en tout 102 millions de passagers en 2019, selon Groupe ADP.

Il possède également quatre autres aéroports qui ont accueilli 22 millions de passagers en 2019 et sont soit en cours de développement (Goa en Inde et Héraklion en Grèce) soit ont été gagnés aux enchères (Nagpur et Boghapuram en Inde).

Avant cette prise de participation, Groupe ADP gérait directement ou indirectement à travers des participations 24 aéroports dans le monde, dont les aéroports parisiens d'Orly et Charles-de-Gaulle.

afp/rp