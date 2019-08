Groupe ADP : hausse de +1,3% du trafic en juillet

14/08/2019 | 18:21

Annoncé ce mercredi soir, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de +1,3% en juillet 2019 par rapport au mois de juillet 2018.



Le groupe dénombre ainsi 10,5 millions de passagers, dont 7,4 millions à Paris-Charles de Gaulle (+3,9%) et 3,1 millions à Paris-Orly (-4,2%). “Cette faible croissance est liée à la réduction par les compagnies aériennes de leurs programmes de vols à Orly, celles-ci anticipant les limitations de mouvements induites par la fermeture pour travaux de la principale piste d'Orly, la piste 3, intervenue le 28 juillet dernier”, explique ADP.



Dans le détail, le trafic international (hors Europe) est en hausse (+2,1%), pendant que le trafic Europe progresse de +1,8% et que celui en France recule de -2,2%. Au total, depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de +4,2% avec un total de 62,9 millions de passagers.





