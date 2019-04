Groupe ADP : inaugure ORLY 3, nouveau bâtiment de jonction de l'aéroport Paris-Orly

ORLY 3, d'une surface de près de 80 000 m² comprend l'ensemble des fonctionnalités de départ et d'arrivée d'un terminal : hall public départ avec ses banques d'enregistrement, zone de contrôles Schengen et Internationale, espace commercial, salle d'embarquement et circuits de débarquement, espace correspondance, livraison bagages, système de traitement bagages, etc.'L'ouverture d'ORLY 3 est le point d'orgue du projet 'Nouvel Envol' qui a débuté il y a plusieurs années. L'objectif, en 2014, était de redynamiser l'aéroport du sud francilien pour répondre aux évolutions du trafic. Ce projet concernait un certain nombre d'évolutions parmi lesquelles la réhabilitation totale des abords des terminaux Sud et Ouest, l'ouverture d'une nouvelle jetée internationale, nouvellement ORLY 4, l'agrandissement du hall 1 (ORLY 1). La création d'ORLY 3 marque l'avènement de ce grand projet' déclare Régis Lacote, directeur de l'aéroport Paris-Orly.

La salle d'embarquement ORLY 3 offre la possibilité de traiter au contact 4 gros porteurs ou 8 moyens porteurs sur 4 postes avions dits 'mixtes', ce qui la rend plus flexible. La moitié de la salle d'embarquement peut également être utilisée en mode 'bi-statut' : Schengen ou International en fonction des besoins d'exploitation.

La construction de cette infrastructure, qui s'est déroulée d'avril 2015 à avril 2019, a bénéficié d'une clause d'insertion professionnelle qui a permis de réaliser près de 120 000 heures par des travailleurs de l'Essonne et du Val de Marne en insertion professionnelle (sur un objectif de 100 000 heures).

4 zones: ORLY 1, ORLY 2, ORLY 3, ORLY 4

L'aéroport Paris-Orly était jusqu'à présent constitué de deux terminaux et six halls d'embarquement. Désormais, dans un souci d'efficacité, de simplification et de fluidité pour les passagers, l'aéroport se caractérise par un seul terminal et quatre halls d'embarquement. Ce changement de physionomie a débuté dans la nuit du 18 au 19 mars 2019 avec une étape majeure du renouveau de l'aéroport : le changement de dénomination des terminaux. Après respectivement 58 et 48 ans de fonctionnement pour Orly Sud et Orly Ouest, l'appellation des aérogares historiques de l'aéroport Paris-Orly a évolué à la faveur de la création d'un bâtiment joignant Orly Sud et Orly Ouest.

L'ancien Orly Ouest sera désormais ORLY 1 et ORLY 2, le bâtiment de jonction, au centre, sera ORLY 3 et l'ex Orly Sud, deviendra ORLY 4.

ORLY 3 : Levée de rideau sur une toute nouvelle offre commerciale

Paris-Orly se modernise de façon notable pour répondre à l'évolution de son trafic qui suit l'essor des compagnies low-cost et l'internationalisation de ses destinations. Le projet 'Nouvel Orly' nous a offert l'opportunité de reconsidérer en profondeur notre offre de commerces et de restauration, nous adaptant ainsi constamment aux spécificités des voyageurs qui traversent nos différents espaces. Le passage à l'aéroport est plus que jamais une étape de voyage à part entière.

Dès la conception d'ORLY 3, avec plus de 5 000m² de surface supplémentaire de boutiques, bars et restaurants, nous avons souhaité introduire un esprit inédit dans le nouvel espace commercial de l'aéroport : un esprit urbain, plus cosmopolite et qui se veut le reflet de la richesse et du dynamisme des multiples quartiers parisiens.

Des concepts multimarques originaux, voire inédits, ancrés dans la tendance et le loisir créent la surprise à chaque passage.