Groupe ADP : le résultat net 2019 en baisse de -3,5%

10/02/2020 | 18:03

Publiés ce lundi après séance, les résultats 2019 du Groupe ADP sont notamment marqués par une baisse de 22 millions d'euros du bénéfice net, qui s'affiche à 588 millions d'euros (-3,5%).



L'Ebitda a de son côté crû de 92 millions d'euros comparativement à l'exercice 2018, s'affichant à 1,77 milliard d'euros, tandis que le bénéfice opérationnel courant s'est établi à 1,09 milliard, en retrait de 29 millions d'euros.



Sur le plan de l'activité, l'exploitant affiche un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros en 2019, contre 4 milliards un an plus tôt.



Il sera proposé un dividende de 3,70 euros par action, stable par rapport à 2018, à la prochaine assemblée générale.



Du côté des prévisions, le groupe ADP vise une hausse comprise entre +3,5 et 5,5% de son Ebitda consolidé. Il attend une hausse comprise entre 2 et 2,5% de son trafic.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.