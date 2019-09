Groupe ADP : le trafic au mois d'août en hausse de +1,5%

16/09/2019 | 18:01

Annoncé ce lundi soir, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de +1,5% en août 2019 par rapport au mois d'août 2018.



Le groupe dénombre ainsi 10,4 millions de passagers, dont 7,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (+4,3%) et 2,9 millions à Paris-Orly (-5,2%). Dans le détail, le trafic international (hors Europe) est en hausse de +1,2%, pendant que le trafic Europe progresse de +2,3% et que celui en France recule de -0,2%.



Au total, depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de +3,8% avec un total de 73,3 millions de passagers.





