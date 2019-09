Groupe ADP : plusieurs contrats aux US pour Merchant Aviation

17/09/2019 | 18:37

Le groupe ADP annonce que sa filiale Merchant Aviation, société de conseil et de design aéroportuaire américaine, a récemment remporté avec ADP Ingénierie une série de contrats aux États-Unis, portant sur différentes missions de planification aéroportuaire, auprès des autorités aéroportuaires et de plusieurs grands aéroports internationaux du pays.



Ces aéroports sont notamment situés à New York et Denver.



Le montant des contrats n'a pas été précisé par ADP.





