Inde : ADP finalise l'acquisition de 49% de GMR Airports dans des conditions révisées

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le concessionnaire d'aéroports Groupe ADP a annoncé mardi avoir réalisé la deuxième partie de sa prise de participation de 49% dans GMR Airports dans des conditions révisées pour tenir compte de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur aérien et ses perspectives à moyen terme dans les aéroports du groupe indien.

En février, Groupe ADP avait réalisé la première étape de son projet d'acquisition de 49% du capital de GMR Airports, en achetant 24,99% des titres du groupe indien et avait fait son entrée à son conseil d'administration.

Le concessionnaire français avait alors indiqué qu'il acheterait 24,01% du capital de GMR Airports, "à certaines conditions réglementaires" au cours des mois suivants.

Aux termes de l'amendement annoncé mardi, le montant payé au deuxième closing est réduit de 126 millions d'euros par rapport au montant prévu initialement de 658 millions d'euros, a souligné ADP dans un communiqué.

L'amendement prévoit que la deuxième tranche de l'investissement, pour 24,01% de GMR Airports, est désormais structurée en deux parties : un montant ferme, payé immédiatement au moment du second closing, pour un montant net de 532 millions d'euros et un complément de prix ("earn-out"), pour un montant total potentiel de 126 millions d'euros, "conditionné à l'atteinte de certaines cibles de performance des activités de GMR Airports d'ici à 2024".

"Le Groupe ADP et le groupe GMR réaffirment leur volonté de former un partenariat industriel et stratégique majeur", souligne le communiqué, précisant que la deuxième phase de l'opération est totalement achevée.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: JEB

