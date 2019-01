La valeur du jour à Paris ADP : la privatisation pourrait être repoussée, le titre chute

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le gouvernement envisagerait de repousser la privatisation d’ADP en raison du contexte politique et des mauvaises conditions de marché. C’est ce qu’avance aujourd’hui BFM Business. Bien entendu, les investisseurs n’ont guère apprécié la nouvelle : le titre abandonne 4,45% à 163,10 euros, accusant au passage la plus forte baisse du SBF 120. Initialement prévue pour le printemps 2019, dans le sillage de la loi Pacte, l’opération de privatisation pourrait finalement n’être lancée que début 2020, pour un bouclage en fin d’année, ajoute le média économique.Officiellement, le ministère de l'Economie assure que le vote définitif de la loi Pacte devrait avoir lieu au printemps, mais elle pourrait être promulguée plutôt au début de l'été prochain, explique BFM Business." Trop court pour lancer les privatisations dans le courant de l'été, ", commente une source citée par le média. " Le gouvernement a surtout peur des polémiques autour des privatisations ", estime une autre source. En octobre dernier, les débats des députés sur la loi Pacte avaient été animés en raison du caractère stratégique d'ADP et de son statut de " bijou national ".Rappelons que l'un des volets phare de la loi Pacte doit permettre à l'Etat de descendre sous le seuil des 50% du capital d'ADP, chose qui lui était interdite jusque-là.L'Etat pourrait ainsi céder sa participation de 50,6% au sein d'ADP, pour un montant avoisinant les 8 milliards d'euros au cours actuel. Toutefois, il n'est pas encore acté si la sortie de l'Etat sera partielle ou bien totale.La manne récoltée contribuera à alimenter le fonds pour l'innovation de rupture, mais également à désendetter l'Etat.