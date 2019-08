La valeur du jour à Paris ADP : ralentissement de la croissance du trafic en juillet

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ADP (-0,72% à 151,euros) est mal orienté jeudi sur la place de Paris, dans le sillage du ralentissement de la croissance de son trafic mensuel. Ainsi, le trafic de Paris Aéroport est ressorti en hausse de 1,3 % en juillet 2019, sur un an, après une progression de 5,2% en juin. Cette faible croissance est liée à la réduction par les compagnies aériennes de leurs programmes de vols à Orly, celles-ci anticipant les limitations de mouvements induites par la fermeture pour travaux de la principale piste d’Orly, la piste 3, intervenue le 28 juillet dernier, a expliqué le groupe aéroportuaire.Dans le détail, Paris Aéroport a accueilli 10,5 millions de passagers en juillet 2019, dont 7,4 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 3,9 %) et 3,1 millions à Paris-Orly (- 4,2 %).Le trafic international (hors Europe) ressort en progression de 2,1 % et le trafic Europe (hors France) est en hausse de 1,8 %.De son côté, le trafic France recule de 2,2 %.Au final, depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 4,2 % avec un total de 62,9 millions de passagers.Fin juillet, ADP avait revu à la hausse certaines de ses prévisions pour 2019, notamment concernant la croissance du trafic de Paris Aéroport qui serait comprise entre + 3% et + 3,5 % (contre entre + 2,5 % et + 3,% précédemment).