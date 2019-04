Les Français plutôt hostiles à la privatisation d'ADP-sondage

PARIS, 10 avril (Reuters) - Près de la moitié des Français (48%) voteraient contre la privatisation d'ADP (ex-Aéroports de Paris) et seuls 20% l'approuveraient si cette question devait être soumise à un référendum, comme l'espère une partie de l'opposition.

Trente-deux pour cent des personnes interrogées ne savent pas ce qu'elles feraient dans cette situation, selon ce sondage Harris Interactive-Epoka pour LCI publié mercredi.

Des parlementaires d'opposition ont ouvert la voie à une consultation sur l'avenir d'ADP en enclenchant une procédure dont l'issue demeure toutefois incertaine tant elle exige de conditions à remplir - l'aval du Conseil constitutionnel et le recueil de 4,5 millions de signatures de citoyens.

Ces députés et sénateurs, allant des Républicains à La France insoumise, souhaitent ainsi bloquer le passage au privé du groupe aéroportuaire, prévu dans le cadre de la loi Pacte qui doit être définitivement votée jeudi à l'Assemblée nationale.

Selon l'enquête d'Harris Interactive-Epoka, 86% des Français voient ADP comme un bien stratégique pour le pays et 74% anticipent une hausse des prix en cas de privatisation. Cette étude a été réalisée en ligne, mercredi, auprès d'un échantillon de 1.014 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. (Simon Carraud, édité par Bertrand Boucey)