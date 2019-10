Référendum ADP : Mélenchon, déçu de la mobilisation, appelle partis et

syndicats à "s'y mettre"

MARSEILLE (awp/afp) - "Ils devraient s'y mettre !" : le chef de file de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a appelé samedi syndicats et partis à se mobiliser pour récolter des soutiens à l'organisation d'un référendum sur le privatisation d'Aéroports de Paris.

Comme plusieurs députés LFI, Jean-Luc Mélenchon s'est déplacé samedi sur l'un des 200 points de collecte que le mouvement explique avoir mis en place ce week-end pour tenter de raviver la mobilisation, initiée en avril par 250 députés et sénateurs, de LFI à LR, avec le soutien du RN.

"Ce n'est pas très vigoureux. Nous, on se mobilise. Il y a beaucoup d'absents. Les forces syndicales devraient être beaucoup plus présentes sur cette histoire. Sur le code du travail ils m'avaient fait le reproche de m'en mêler, là ils devraient s'y mettre", a-t-il déclaré, sur la Canebière à Marseille. "On ne s'attendait pas à ça. On pensait que ça irait plus fort, plus vite".

Au dernier pointage le 25 septembre, le Conseil constitutionnel avait enregistré 822.000 soutiens au référendum d'initiative partagée (RIP) sur la privatisation d'ADP. Pour être validée, la proposition de loi référendaire doit être approuvée par un dixième des électeurs inscrits, soit 4.717.396 personnes d'ici la mi-mars.

Il s'est dit amer du peu d'implication des autres partis : "Je me disais, +ils vont peut-être trouver là une occasion de se ressourcer dans le contact populaire, en particulier les socialistes+ (mais) sur le terrain, une fois qu'on a enlevé les communistes et les insoumis, je ne sais pas combien de gens il reste".

M. Mélenchon déplore aussi l'absence de moyens publics : "Ils mettent beaucoup plus d'argent pour organiser les tournées de radio-crochet de Macron. Ca me fait bien rigoler. Un temps, il se moquait de moi parce que je faisais des discours long mais il m'a battu. Trois heures ça me rappelle tout à fait l'Amérique Latine", a-t-il ironisé, en référence à la participation du président de la République au débat sur les retraites à Rodez jeudi.

fbe/dlm