Référendum contre la privatisation d'ADP: "un scénario qui dépasse la fiction"

PARIS (awp/afp) - "Un scénario qui dépasse la fiction" : la procédure du référendum d'initiative partagée (RIP) déclenchée par des parlementaires contre la privatisation d'ADP place le Conseil constitutionnel au centre d'un bras de fer politique et d'une imbroglio juridique inédit, selon des constitutionnalistes.

"C'est une grande première", explique l'universitaire Didier Maus. "Une situation inattendue, un vrai noeud constitutionnel que le législateur n'avait pas imaginé", confirme son confrère juriste Dominique Rousseau.

En déclenchant la procédure du référendum d'initiative partagée (RIP) pour s'opposer à la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP) votée jeudi avec la loi Pacte par le Parlement, les quelque 250 parlementaires signataires (de LFI à LR, avec le soutien du RN) ont ouvert la boîte de pandore.

Considéré par certains comme ne devant jamais pouvoir être utilisé, le RIP n'a pas été appliqué depuis son introduction dans la Constitution en 2008. Son déclenchement, avant même le vote de la loi au Parlement et concomitamment à des recours constitutionnels contre ce texte, posent des questions juridiques et politiques, inédites sous la Ve République.

"La proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public de l'exploitation des aérodromes de Paris", qui est l'objet du RIP, a été enregistrée mercredi 10 avril par le Conseil constitutionnel. Quatre recours contre la loi Pacte, de gauche et de droite, de l'Assemblée et du Sénat, sont attendus en début de semaine.

"Verrouillée"

Le déclenchement de la procédure du RIP a suscité jeudi de vifs échanges à l'Assemblée lors du vote de la loi Pacte, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire accusant ses auteurs de favoriser "les populismes". Le ministre de l'Écologie François de Rugy, a estimé de son côté que "cette procédure, complètement verrouillée (...) ne débouchera jamais sur un référendum".

Dans les faits, le Conseil constitutionnel dispose d'un mois pour statuer sur la conformité de la demande de RIP et sur les recours contre la loi Pacte.

"Je n'ai pas de doute sur la validation du premier", dit Didier Maus selon qui le texte remplit tous les critères: plus de 185 parlementaires signataires, sujet portant sur la politique économique et conformité à la Constitution. Et surtout, il ne faut pas qu'il ait pour objet l'abrogation d'une loi promulguée depuis moins d'un an.

Le constitutionnaliste se dit également certain que les Sages jugeront valide la privatisation d'ADP.

"Résultat, on risque de se retrouver dans quelques semaines dans une situation inextricable" avec, face à face, deux textes légitimés par les Sages mais opposés dans leurs objets.

"Qu'est-ce que va faire le Conseil constitutionnel et, dans quel ordre va-t-il examiner les recours?", s'interroge Didier Maus, expliquant qu'il n'est pas tenu de respecter l'ordre d'arrivée.

S'il prend en premier les recours et qu'il les rejette, il donne la possibilité au gouvernement de promulguer la loi et de rendre le RIP caduc, estiment les deux juristes, même si le Conseil constitutionnel a jugé dans une décision du 5 décembre 2013 que la prise en compte du RIP débutait dès sa date d'enregistrement.

"Pris en otage"

"Les Sages se retrouvent dans une situation compliquée : s'ils examinent les recours contre (la loi Pacte) avant le RIP, on les accusera d'avoir voulu saboter l'initiative référendaire". Dans le cas "inverse, on les soupçonnera d'avoir voulu gêner le gouvernement dans la conduite de sa politique. Comme souvent, le Conseil constitutionnel est pris en otage", estime Dominique Rousseau.

Reste que la réussite d'un RIP est un parcours semé d'obstacles: après la validation constitutionnelle, neuf mois sont donnés à ses initiateurs pour obtenir le soutien de 10% de l'électorat (4,5 millions de personnes).

Une forte majorité de Français en âge de voter (57%) sont prêts à se prononcer sur le RIP, selon un sondage "Promise consulting" publié vendredi, et 69% d'entre eux se disent contre la privatisation d'ADP.

Après validation de la participation par les Sages, six mois sont ensuite prévus pour que le Parlement examine le texte sur le RIP. A défaut, le président devra organiser le référendum même si aucun texte ne lui fixe de délais.

"Imaginons que la loi Pacte entre en vigueur, que les privatisations commencent et qu'en 2020, un RIP conduise à l'abrogation de la privatisation d'ADP. Il y aura des dégâts économiques et financiers car il faudra stopper tous les contrats signés", souligne Dominique Rousseau.

Pour éviter ce scénario catastrophe, les constitutionnalistes estiment que la meilleure formule serait pour les Sages de valider la loi Pacte sans la partie litigieuse sur la privatisation d'ADP, jusqu'au résultat de la procédure référendaire.

