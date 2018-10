Groupe ADP : Oddo BHF relève son objectif de cours

30/10/2018 | 10:42

L'analyste Oddo BHF annonce ce matin revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre du groupe ADP (Aéroports de Paris), porté par 'la solidité du trafic et l'accélération des Commerces'.



La cible du broker passe ainsi de 171 à 177 euros. Oddo BHF retient en effet un T3 2018 solide, lui permettant de relever ses estimations de BPA de 0,7% en 2018 et de 5,3% en 2019.



L'analyste reste cependant neutre sur le dossier. 'De nombreuses zones d'ombres concernant le processus de privatisation demeurent (importance de la cession aux particuliers, ordre de grandeur de l'indemnité de compensation de perte de perpétuité...) et nous pensons que la visibilité s'améliorera légèrement à l'approche de la promulgation de la loi. À ce moment, nous serons en meilleure position pour appliquer ou pas une prime plus importante sur le titre', indique Oddo BHF.





